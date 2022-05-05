Матч «Ливерпуль» — «Реал»: когда и где финал Лиги чемпионов УЕФА, время, дата, прямая трансляция, ТВ

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Назначен финал Лиги чемпионов УЕФА. «Реал Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» после того, как две команды вышли из полуфинала. «Лос-Бланкос» совершил шокирующий камбэк, чтобы наброситься на «Манчестер Сити», в то время как «Ливерпуль» вернулся к жизни во второй половине ответного матча, выбив «Вильярреал». Эти результаты привели к встрече двух самых успешных клубов в истории соревнований.

«Реал» выиграл 13 титулов в Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» занял третье место с шестью титулами. Если «Ливерпуль» выиграет седьмой титул, они встретятся с «Миланом» за второе место в истории.

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Вот все, что вам нужно знать о финале Лиги УЕФА 2022 года:

Когда состоится финал Лиги чемпионов?

Матч состоится 28 мая 2022 года, начало в 15:00 и 21:00 по восточному времени.

Где пройдет финал Лиги чемпионов?

Матч состоится на знаменитом «Стад де Франс» в Сен-Дени, Франция, недалеко от Парижа. Стадион вмещает более 80 000 человек и был открыт в 1998 году. Это будет третий финал Лиги чемпионов, который будет сыгран на этом стадионе после 2000 и 2006 годов.

Изменилось ли место проведения Лиги чемпионов УЕФА?

Да, матч должен был состояться на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, Россия. УЕФА решил перенести финальный матч после вторжения России в Украину. УЕФА также исключил российские клубы из турниров УЕФА и снял национальную сборную с отборочных матчей чемпионата мира.

Как посмотреть финал Лиги чемпионов УЕФА по телевизору или в прямом эфире?

Игра будет транслироваться на обоих CBS и Парамаунт +. Вы можете смотреть каждый матч в Лиге чемпионов в прямом эфире и по запросу. Парамаунт +.