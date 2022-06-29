Александр Джон-Роберт Друк, левак, и Энди Той Энкок Хьюин пропали без вести во время войны 9 июня на Украине. (Предоставлено Банни Друк и Джой Блэк)

Мать одного из задержанных сообщила CNN во вторник, что пророссийски настроенные задержанные были «готовы вести переговоры» с двумя американцами, захваченными во время войны под Харьковом, Украина, в начале этого месяца.

Банни Друк сказал, что его сын Александр Джон-Роберт Друк в последние дни разговаривал с представителем Госдепартамента США под давлением.

«Они сказали, что он был задержан Донецкой Народной Республикой, и они готовы подписать соглашение о его освобождении», — сказал Друк CNN.

Друк сказал, что его контакт в Госдепартаменте сказал ему, что он точно знал, что сказать своему сыну во время телефонного звонка. Его вызвали в субботу, но когда это произошло, не уточняется.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил CNN, что с ними невозможно связаться для комментариев по соображениям конфиденциальности, заявив, что «но у нас есть ключевая цель в оказании поддержки нуждающимся американцам, и мы серьезно относимся к этой ответственности всегда и при любых обстоятельствах».

Так называемая Донецкая Народная Республика (ДНР) — самопровозглашенная республика при поддержке России, управляющая частью Донецкой области Украины с 2014 года.

На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста.

«Он сказал, что у него есть еда и вода, с ним хорошо обращались, и он в порядке», — сказал он. Он содержался отдельно от своего товарища по заключению Энди Тай Нгок Хюинь, но видел ее несколько дней назад и сказал, что «с ним все в порядке».

На прошлой неделе пророссийский сербский националистический канал Helmcast на YouTube опубликовал 50-минутное отредактированное видео-интервью с Друком и Хуином.

В интервью, когда человек говорит Друку во время вопроса: «Здесь, в Донецке», вы можете услышать, как он раскрывает место своего интервью за камерой.

В интервью Друка также спросили, есть ли у него какие-либо возражения против того, как с ним обращались после его поимки, и он рассказал, что его несколько раз избивали.

Более ранний отчет Джонни Холлэма в Атланте.