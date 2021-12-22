Но давайте посмотрим правде в глаза. Путин мог бы меньше беспокоиться об угрозах со стороны Запада, и он сел в ревнивую позу, которую он мог бы призвать к выстрелам.

Спустя почти 30 лет после распада Советского Союза СССР 2.0 стал последней игрой Путина. Его следующие шаги происходят в тонкий геополитический момент, связанный с опасениями по поводу вторжения в Украину, колонизации Беларуси, энергетического кризиса в Европе, отставки канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главного переговорщика ЕС и искаженной внешней политики президента США Джо Байдена. .

Если вы сомневаетесь в планах Путина вернуть часы, читайте дальше. Эссе более 5000 слов Почему Россия, Беларусь и Украина погибли без тесного согласования с таиландской Россией. Или его смелые требования в пятницу о том, что должны быть ограничения на то, кто может присоединиться к альянсу НАТО в любой стране, присоединившейся к альянсу с 1997 года, а также на размещение войск и оружия.

Без единого выстрела Путин смог ввести Запад в состояние паники — или, по крайней мере, довести его до того состояния, когда они почувствовали необходимость умиротворить стареющего диктатора.

В течение последних четырех месяцев, особенно с 7 сентября по 5 декабря, согласно источникам западной разведки, цитируемым CNN, Путин собирал десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение недалеко от границы с Украиной. Разведка США сообщает, что необходимо развернуть 175000 военнослужащих, что достаточно для быстрого и немедленного проникновения.

Другой захват земель будет включать в себя незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году и отправку пророссийских боевиков на оккупированную территорию, когда она направила Украину в промышленно развитый восточный регион Донбасса.

Обладая множеством мускулов, Путин мог стрелять по наземному мосту между Россией и Крымом, часть которого была предназначена для высвобождения водных ресурсов, заблокированных Украиной в северном Крымском канале, которых в свое время было до 85. % Потребности полуострова в воде.

Совсем недавно Путин открыл еще один фронт с Западом, заключив военный союз с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы». Ободренный поддержкой Кремля, Лукашенко действовал безнаказанно, заключая в тюрьму врагов, сталкивая самолет Ryanair с политическим противником и отправляя иммигрантов к своей границе с соседями по ЕС.

Тем не менее, до недавнего четверга европейские лидеры принимали ответные меры против тактики запугивания и запугивания Путина. Толкните его к столу переговоров. Это может быть признаком того, что федерация опасается, что Путин может отомстить, остановив добычу газа в случае вторжения, даже если она подпишет более жесткие санкции против России.

Андрей Солдатов, журналист российской разведки и эксперт по службам безопасности, сказал мне, что в отношении страны уже были введены значительные санкции и что российские компании, в отношении которых были совершены преступления, получали эффективные выплаты за счет прибыльных сделок с силами безопасности и спецслужбами.

Россия, возможно, увидела серьезное влияние Запада в 2018 году Санкции против Ирана Было подсчитано, что даже если международный Swift будет отключен от платежной системы, он выдержит уголовное преследование.

Возможно, это не случайно, что Россия и Китай на этой неделе пообещали работать вместе над созданием закрытой торговой сети, которая снизит зависимость от международной финансовой системы и ограничит транзакции в валюте США.

Внутри страны Путин пропагандирует мощь государства через страх и солидарность — в основном, запрещая группы гражданского общества, сажая в тюрьмы ведущих протестующих и угрожая российским гражданам, работающим в иностранных посольствах.

Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Некоторые удручают. Но есть несколько вариантов: запретить россиянам путешествовать, заблокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, превратившие Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, — приказ о немедленном изгнании россиян с Запада. Другими словами, все, что меньше, чем прямое военное противостояние.

Понятно, что видеочаты с Байденом и угрозы со стороны европейских лидеров «Серьезные обстоятельства» Не мешает Путин. Сразу после вторжения в Украину Запад должен прояснить боль, которая ожидает Путина, если он решит сделать следующий шаг.

В дипломатии, на поле битвы или на шахматной доске появление нестабильности не является стратегией успеха.