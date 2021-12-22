Мат. Путин ускорился на запад

Но давайте посмотрим правде в глаза. Путин мог бы меньше беспокоиться об угрозах со стороны Запада, и он сел в ревнивую позу, которую он мог бы призвать к выстрелам.
Спустя почти 30 лет после распада Советского Союза СССР 2.0 стал последней игрой Путина. Его следующие шаги происходят в тонкий геополитический момент, связанный с опасениями по поводу вторжения в Украину, колонизации Беларуси, энергетического кризиса в Европе, отставки канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главного переговорщика ЕС и искаженной внешней политики президента США Джо Байдена. .
Без единого выстрела Путин смог ввести Запад в состояние паники — или, по крайней мере, довести его до того состояния, когда они почувствовали необходимость умиротворить стареющего диктатора.
Обладая множеством мускулов, Путин мог стрелять по наземному мосту между Россией и Крымом, часть которого была предназначена для высвобождения водных ресурсов, заблокированных Украиной в северном Крымском канале, которых в свое время было до 85. % Потребности полуострова в воде.
Совсем недавно Путин открыл еще один фронт с Западом, заключив военный союз с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы». Ободренный поддержкой Кремля, Лукашенко действовал безнаказанно, заключая в тюрьму врагов, сталкивая самолет Ryanair с политическим противником и отправляя иммигрантов к своей границе с соседями по ЕС.
Андрей Солдатов, журналист российской разведки и эксперт по службам безопасности, сказал мне, что в отношении страны уже были введены значительные санкции и что российские компании, в отношении которых были совершены преступления, получали эффективные выплаты за счет прибыльных сделок с силами безопасности и спецслужбами.
Возможно, это не случайно, что Россия и Китай на этой неделе пообещали работать вместе над созданием закрытой торговой сети, которая снизит зависимость от международной финансовой системы и ограничит транзакции в валюте США.
Внутри страны Путин пропагандирует мощь государства через страх и солидарность — в основном, запрещая группы гражданского общества, сажая в тюрьмы ведущих протестующих и угрожая российским гражданам, работающим в иностранных посольствах.
Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Некоторые удручают. Но есть несколько вариантов: запретить россиянам путешествовать, заблокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, превратившие Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, — приказ о немедленном изгнании россиян с Запада. Другими словами, все, что меньше, чем прямое военное противостояние.
В дипломатии, на поле битвы или на шахматной доске появление нестабильности не является стратегией успеха.
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