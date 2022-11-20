Махатхир Мохамад: бывший премьер-министр Малайзии теряет свой пост после неожиданного поражения | Новости

Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад потерял место в парламенте на субботних всеобщих выборах, и это поражение может положить конец карьере одного из самых стойких политиков Азии.

Махатхир занял четвертое место в пятисторонней битве на Лангкави, курортном острове на северо-западе Малайзии, которую он выиграл подавляющим большинством голосов в предыдущем опросе в 2018 году. Что еще хуже, он также потерял свой депозит.

«Это большой сюрприз, что он не просто [Mahathir] «Он проиграл, но проиграл зрелищно», — сказала Флоренс Лоу из «Аль-Джазиры», которая вела репортаж из-за пределов Куала-Лумпура.

Он не только потерял свое место, он потерял свой депозит, потому что не смог получить более одной восьмой поданных голосов. Кроме того, его партии не удалось получить ни одного места.

Это было первое поражение 97-летнего президента на выборах более чем за полвека. Он занимал пост премьер-министра Малайзии в течение 22 лет с 1981 года, пока в 2003 году не объявил о своей внезапной отставке.

Он вернулся к активной политике, когда разразился многомиллиардный скандал в государственном фонде 1MDB, когда он присоединился к своему бывшему заместителю, ставшему соперником Анвару Ибрагиму, чтобы победить правящий тогда Национальный альянс Барисан — группировку, в которую они оба ранее входили, — чтобы стать премьер-министром. в 2018 году, всего через два месяца после своего 93-летия.

«Мошенники или тюремщик»

Заметно замедляющийся с возрастом, но все еще здоровый, Махатхир на этот раз бежал под знаменем своей партии Пегуанг, высмеивал предложения уйти в отставку и сказал репортерам перед выборами, что у него есть «хорошие шансы» на победу.

Махатхир сказал: «Я все еще стою и разговариваю с тобой, я думаю, и даю разумные ответы».

Он добавил, что его партия не будет вступать в союзы с партиями, возглавляемыми «жуликами или тюремщиками» — очевидная ссылка на Объединенную малайскую национальную организацию (ОМНО), партию заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Наджиба Разака, которую когда-то возглавлял сам Махатхир.

Коалиция Национального фронта премьер-министра Исмаила Сабри Яакоба, в которой доминирует ОМНО, уступила позиции соперничающим коалициям во главе с Анваром и бывшим премьер-министром Малайзии Мухиддином Ясином, еще одним бывшим лидером ОМНО, который сейчас возглавляет коалицию Brekatan National (PN). Исламская партия, PAS.

Махатхира часто критиковали за его жесткое правление, когда он руководил страной Юго-Восточной Азии с 1981 по 2003 год, но его также хвалили за то, что он помог превратить страну в одного из крупнейших в мире экспортеров высокотехнологичных товаров.

Его долгое руководство обеспечило политическую стабильность, что принесло ему титул «Отца современной Малайзии», поскольку он руководил строительством крупных проектов, таких как международный аэропорт Куала-Лумпур, скоростная автомагистраль Север-Юг, и открытием страны для иностранных инвестиций.

Махатхир предупредил, что Наджиб будет освобожден, если его союзники выиграют субботние выборы.

Он также предложил стать премьер-министром в третий раз. Наблюдатели заявили, что для этого нет никаких шансов, и что Бигуан не получил ни одного места, за которое боролся.

Его титанические столкновения с лидером оппозиции Анваром, человеком, которого он уволил с поста вице-президента в 1998 году и обвинил в содомии, доминировали в политике Малайзии с 1990-х годов.

В конце концов, однако, возраст оказался его злейшим противником.

«Время Махатира истекло», — заявила перед выборами информационному агентству AFP Бриджит Уэлш из Ноттингемского университета Малайзии.