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Махса Амини: пять человек были убиты в Иране в ходе протестов против убийства женщины, по данным правозащитной группы

21 сентября, 2022
Toma Kulikov

Hingau Human Rights, зарегистрированная норвежская организация, отслеживающая нарушения прав человека в Иране, заявила, что пять человек были застрелены во время демонстраций в курдском регионе Ирана за последние несколько дней. Он добавил, что еще 75 человек получили ранения в других городах за выходные.

Исполняющая обязанности Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Нада Аль-Нашиф во вторник выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность по поводу «насильственной реакции со стороны [Iranian] Силовики» на демонстрации.

Тем временем губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил протестующих в нападении на полицию и уничтожении общественной собственности, заявив в твиттере в понедельник вечером, что протестующие были «полностью организованы и подготовлены для того, чтобы вызвать беспорядки в Тегеране».

CNN не смог независимо проверить сообщения о смертельных случаях и травмах.

Протесты вспыхнули после смерти Амин22-летняя иранка, которая скончалась в Тегеране после ареста иранской полицией нравов на прошлой неделе.

Иранские официальные лица заявили, что Амини скончалась в пятницу после перенесенного «сердечного приступа» и впала в кому после ареста в прошлый вторник. Однако ее семья заявила, что у нее нет проблем с сердцем, сообщает «Extension News», выступающее за реформы иранское СМИ, которое утверждало, что разговаривало с отцом Амини.

На модифицированных кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных иранскими государственными СМИ, видно, как Амини теряет сознание в центре «перевоспитания», куда ее доставили для получения «инструкций» по поводу ее одежды.

Полиция нравов Ирана является частью правоохранительных органов страны, и ей поручено следить за соблюдением строгих социальных правил Исламской Республики, включая дресс-код, который обязывает женщин носить хиджаб в общественных местах.

Управление ООН по правам человека заявило в своем заявлении во вторник, что полиция нравов расширила свое уличное патрулирование в последние месяцы и подвергла женщин, которые, как считается, носили «свободный хиджаб», словесным и физическим преследованиям и арестам.

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«(Управление Верховного комиссара по правам человека) получило и проверило несколько видеороликов о жестоком обращении с женщинами, в том числе о том, как женщин бьют по лицу, избивают дубинками и бросают в полицейские машины», — добавила она.

Аль-Нашеф сказал, что смерть Амини и заявления о пытках и жестоком обращении должны быть «незамедлительно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом».

Иранская полиция заявила, что смерть Амини была «несчастным случаем», и отрицала, что она получила физический вред во время содержания под стражей, сообщило в понедельник полуофициальное иранское информационное агентство Fars.

Иранские официальные лица заявили, что провели вскрытие тела Амини. Выступая в субботу по государственному телевидению, директор Организации судебной медицины Ирана Махди Форузеш сказал, что результаты будут объявлены после дальнейшего изучения медицинскими экспертами.

Начальник полиции Большого Тегерана Хоссейн Рахими заявил на пресс-конференции в понедельник, что полиция «сделала все», чтобы сохранить ей жизнь.

Верховный лидер Ирана появился на мероприятии на фоне сообщений об ухудшении здоровья

Но протестующие не приняли объяснения, данные полицией. Организация Объединенных Наций заявила, что тысячи людей вышли на улицы в городах, включая Тегеран, Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Сакис и Санандадж, чтобы потребовать справедливости и ответственности.

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что протестующие «не убеждены» в оправдании полицией смерти Амини и заявили, что она умерла «под пытками».

После церемонии похорон Амини в субботу силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих в ее родном городе Сакказ в иранском регионе Курдистан, по данным иранского агентства Fars, в то время как полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr заявило, что протестующие требовали ответов от полиции и якобы бросали камни у протестующих. Канцелярия губернатора.

Агентство «Фарс» также опубликовало видеоклип, на котором демонстранты проводят демонстрацию в столице Курдистана Санандадже поздно вечером в воскресенье, скандируя лозунги против чиновников.

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В видеоклипе, опубликованном Свободным союзом иранских рабочих, показаны протестующие в Санандадже, скандирующие «Смерть диктатору». На другом видео женщины снимают платки и машут им в знак протеста в Тегеране.

Кроме того, в понедельник компания NetBlocks, наблюдающая за интернетом, заявила, что ее данные в режиме реального времени показывают «почти полное нарушение интернет-соединения в Санандадже».

Исправление: в более ранней версии этой истории цитируется правозащитная организация Hengao, заявившая, что пять человек были застрелены во время протестов в понедельник. Хенгао выпустил поправку, в которой говорится, что только три из пяти смертей произошли в понедельник.

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