Махса Амини: пять человек были убиты в Иране в ходе протестов против убийства женщины, по данным правозащитной группы

Hingau Human Rights, зарегистрированная норвежская организация, отслеживающая нарушения прав человека в Иране, заявила, что пять человек были застрелены во время демонстраций в курдском регионе Ирана за последние несколько дней. Он добавил, что еще 75 человек получили ранения в других городах за выходные.

Исполняющая обязанности Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Нада Аль-Нашиф во вторник выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность по поводу «насильственной реакции со стороны [Iranian] Силовики» на демонстрации.

Тем временем губернатор Тегерана Мохсен Мансури обвинил протестующих в нападении на полицию и уничтожении общественной собственности, заявив в твиттере в понедельник вечером, что протестующие были «полностью организованы и подготовлены для того, чтобы вызвать беспорядки в Тегеране».

CNN не смог независимо проверить сообщения о смертельных случаях и травмах.

Протесты вспыхнули после смерти Амин 22-летняя иранка, которая скончалась в Тегеране после ареста иранской полицией нравов на прошлой неделе. Иранские официальные лица заявили, что Амини скончалась в пятницу после перенесенного «сердечного приступа» и впала в кому после ареста в прошлый вторник. Однако ее семья заявила, что у нее нет проблем с сердцем, сообщает «Extension News», выступающее за реформы иранское СМИ, которое утверждало, что разговаривало с отцом Амини. На модифицированных кадрах с камер видеонаблюдения, опубликованных иранскими государственными СМИ, видно, как Амини теряет сознание в центре «перевоспитания», куда ее доставили для получения «инструкций» по поводу ее одежды. Полиция нравов Ирана является частью правоохранительных органов страны, и ей поручено следить за соблюдением строгих социальных правил Исламской Республики, включая дресс-код, который обязывает женщин носить хиджаб в общественных местах. Управление ООН по правам человека заявило в своем заявлении во вторник, что полиция нравов расширила свое уличное патрулирование в последние месяцы и подвергла женщин, которые, как считается, носили «свободный хиджаб», словесным и физическим преследованиям и арестам. READ Греция: 13 человек погибли, другие пропали без вести в результате крушения лодки с мигрантами «(Управление Верховного комиссара по правам человека) получило и проверило несколько видеороликов о жестоком обращении с женщинами, в том числе о том, как женщин бьют по лицу, избивают дубинками и бросают в полицейские машины», — добавила она. Аль-Нашеф сказал, что смерть Амини и заявления о пытках и жестоком обращении должны быть «незамедлительно, беспристрастно и эффективно расследованы независимым компетентным органом». Иранская полиция заявила, что смерть Амини была «несчастным случаем», и отрицала, что она получила физический вред во время содержания под стражей, сообщило в понедельник полуофициальное иранское информационное агентство Fars. Иранские официальные лица заявили, что провели вскрытие тела Амини. Выступая в субботу по государственному телевидению, директор Организации судебной медицины Ирана Махди Форузеш сказал, что результаты будут объявлены после дальнейшего изучения медицинскими экспертами. Начальник полиции Большого Тегерана Хоссейн Рахими заявил на пресс-конференции в понедельник, что полиция «сделала все», чтобы сохранить ей жизнь. Но протестующие не приняли объяснения, данные полицией. Организация Объединенных Наций заявила, что тысячи людей вышли на улицы в городах, включая Тегеран, Исфахан, Карадж, Мешхед, Рашт, Сакис и Санандадж, чтобы потребовать справедливости и ответственности. Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что протестующие «не убеждены» в оправдании полицией смерти Амини и заявили, что она умерла «под пытками». После церемонии похорон Амини в субботу силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих в ее родном городе Сакказ в иранском регионе Курдистан, по данным иранского агентства Fars, в то время как полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr заявило, что протестующие требовали ответов от полиции и якобы бросали камни у протестующих. Канцелярия губернатора. Агентство «Фарс» также опубликовало видеоклип, на котором демонстранты проводят демонстрацию в столице Курдистана Санандадже поздно вечером в воскресенье, скандируя лозунги против чиновников. READ Барбадос избирает своего первого президента, который заменит королеву Соединенного Королевства в качестве главы государства В видеоклипе, опубликованном Свободным союзом иранских рабочих, показаны протестующие в Санандадже, скандирующие «Смерть диктатору». На другом видео женщины снимают платки и машут им в знак протеста в Тегеране. Кроме того, в понедельник компания NetBlocks, наблюдающая за интернетом, заявила, что ее данные в режиме реального времени показывают «почти полное нарушение интернет-соединения в Санандадже».

Исправление: в более ранней версии этой истории цитируется правозащитная организация Hengao, заявившая, что пять человек были застрелены во время протестов в понедельник. Хенгао выпустил поправку, в которой говорится, что только три из пяти смертей произошли в понедельник.