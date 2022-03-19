Махучик поразил Украину золотом после бегства от российского вторжения

Ярослава Махочич преодолела «тотальную панику» вооруженного конфликта в родной Украине и выиграла золотую медаль в прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении в субботу.

После российского вторжения в Украину Махощик была вынуждена покинуть свой дом, спрятаться в подвале и, в конце концов, совершить трехдневное путешествие протяженностью 2000 километров в Белград, чтобы противостоять тому, что она называла собственной линией фронта.

Чемпионка Европы по прыжкам в высоту, бронзовый призер турнира в Токио прошлым летом и серебро мира на открытом воздухе в Дохе в 2019 году покинула свой дом в Днепре всего три недели назад из-за обострения конфликта.

Излишне говорить, что тренировки были в ее списке приоритетов.

Но ему удалось найти дорогу в Сербию после «сотен телефонных звонков, множества изменений направления, взрывов, пожаров и сирен воздушной тревоги».

«Эта медаль для Украины, всей моей страны, всего моего народа, всей армии», — сказал Махочич. «Я должен защищать свою страну на трассе на международной арене.

«Перед тем, как мы отправились в поле, единственная мысль в моей голове была об Украине, потому что там произошло много ужасного.

«Они убили наших людей, они убили нашу нацию, они убили наших детей, будущее Украины», — сказала она о военных операциях России.

«Я не знаю, чего они хотят, потому что мы наслаждаемся нашей жизнью в Украине. Я думаю, что многие люди в России должны понять, что эта война в Украине — правда. Я знаю, что многие россияне сказали, что все это фейк, все видео фальшивка, но многие наши города разрушены. Как это фальшивка?»

— Сомнения в фигуре —

По прибытии в Сербию Махошик сказала, что вообще сомневается в своей способности прыгать.

«Но мой тренер сказал, что я должен выйти и восстановить форму и физическую форму, которые у меня были до начала российского вторжения».

Вступив в соревнование на высоте 1,88 м, Махучих потерпел неудачу на 1,92 м и два на 2,00, прежде чем достичь финальной высоты.

Она плыла выше 2,02, чтобы усилить давление на Элеонору Паттерсон. Австралиец ответил пасом, поэтому барьер подняли до 2,04 метра.

История продолжается

Но когда Паттерсон потерпел неудачу на новой высоте, Махоччик остался веселиться на Старк Арене, где зрители устроили овацию, когда развевались горстки украинских флагов.

Себастьян Коу, глава сборной мира по легкой атлетике ИААФ, вручил Махутчику рукописное письмо с подписью «спасибо и восхищение» при вручении золотой медали.

«Ваше выступление сегодня утром является свидетельством вашей страсти к нашему виду спорта и вашей решимости в такое ужасное время для вашей страны», — сказал Коу в сообщении, которое увидело AFP.

«Я знаю, что говорю от имени всей мировой семьи легкой атлетики, когда выражаю огромную благодарность за невероятные усилия, которые вы и ваша украинская команда приложили, чтобы быть с нами в Белграде.

«Global Athletics сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности спортсменов в Украине. С этой целью мы уже создали фонд».

— Гвозди с покрытием в опоре —

Паттерсон выиграла серебро с результатом 2,00 метра, а Надежда Дубовицкая из Казахстана завоевала бронзу (1,98).

«То, что Ярослава завоевала серебряную медаль, делает ее еще более особенной», — сказала Паттерсон, которая накрасила ногти сине-желтым сердечком в знак поддержки Украины.

«Ей пришлось столкнуться с такими трудностями, которых никто не заслуживает, поэтому я тоже очень горжусь ею.

«Я нахожусь в том же отеле, что и украинская команда, и я смог увидеть их заранее и обменяться легкими улыбками и небольшими жестами поддержки».

Махочич сказала, что благодарна за поддержку, которую она оказала ей и другим пяти участницам всеукраинской женской сборной в Белграде.

«Я видела, что Элеонора накрасила ногти украинскими красками и большим желтым сердцем», — сказала она. «Мое сердце сейчас со всеми людьми, которые поддерживают нас и защищают Украину».

Товарищ Махочича по команде Ирина Геращенко, сбежавшая из дома в Киеве с мужем и собакой среди «всего сразу: бомб и ракет», но без снаряжения, заняла пятое место в прыжках в высоту на 1,92 метра.

«Я уважаю и девушек, и всех украинцев, которые сюда приехали», — добавил Паттерсон. «Невероятно видеть их, и это здорово, что Ярослава выиграла золотую медаль».

Победа Махочича пришлась на отсутствие россиянки Марии Ласицкене, завоевавшей золото в Токио, где она была сертифицированной нейтральной спортсменкой.

Но Ласицкене лишили права выступать дома после того, как Всемирная легкая атлетика запретила российским и белорусским спортсменам в свете того, что Ко назвал «варварским» вторжением в Украину.

Глядя в будущее, Махутчик сказала, что «не представляет», как подготовиться к напряженному сезону, который включает в себя чемпионат мира на открытом воздухе в Юджине, штат Орегон, и чемпионат Европы в Мюнхене, Германия.

«Мне очень жаль, что я не могу вернуться в Украину. Я хочу вернуться как можно скорее, возможно, с апреля», — сказала она, добавив, что теперь она временно отправится в Германию со спонсором своих экипажей.

Махочек будут сопровождать ее тренер, мама, сестра и двухлетняя племянница. Ее отец все еще находится в раздираемой войной Украине.

Лп/МВт