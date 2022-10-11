Мацуяма избегает LIV и придерживается PGA Tour накануне защиты Зозо.

Хидэки Мацуяма заявил во вторник, что он будет полностью участвовать в US PGA Tour, так как он готовится защитить свой титул на Zozo на этой неделе в своей родной Японии.

Мацуяма, который стал первым крупным победителем Японии на US Masters в прошлом году, встретится с полем, в котором примут участие олимпийский чемпион Токио Ксандер Шавели, Колин Морикава и новичок из Южной Кореи Ким Джу Хён, когда WTA Tour of America вернется в загородный клуб Narashino.

Несколько суперзвезд, включая двукратного победителя крупного турнира Дастина Джонсона и чемпиона British Open Кэмерона Смита, отказались от участия в US PGA Tour в поддерживаемом Саудовской Аравией LIV Golf, который предлагает огромные призы.

Тур PGA помешал игрокам в гольф LIV участвовать в их мероприятиях, и 19-й номер мира Мацуяма сказал, что не собирается присоединяться к трассе Rebel.

— сказал 30-летний спортсмен, выигравший титул чемпиона Zuzu Championship в прошлом году с потрясающим орлом на последней лунке.

«Я играю в PGA Tour и хочу продолжать делать все возможное здесь».

Тур US PGA Tour прибыл в Японию через несколько дней после того, как LIV Golf провела свое первое мероприятие с призовым фондом 25 миллионов долларов в Азии в Бангкоке.

Схема отрыва сияет после объявления о том, что игроки, соревнующиеся в Бангкоке, и завершающем сезон турнире в Джидде не получат очки мирового рейтинга, несмотря на совместное соглашение о санкциях с туром по Ближнему Востоку и Северной Африке.

OWGR (Официальный мировой рейтинг гольфа), который присуждает очки, заявил, что он не был должным образом уведомлен и ему необходимо провести обзор событий LIV Golf, последней главы ожесточенной гражданской войны, которая разорвала гольф и вызвала обвинения в адрес Саудовской Аравии. «спортивное отмывание». .

Известный американский игрок Брайсон Дешам сказал, что неспособность присуждать рейтинговые очки «отсрочивает неизбежное».

— Мастер тигр —

Мацуяма выразил сочувствие игрокам Лев, но сказал, что решить эту проблему, вероятно, будет нелегко.

История продолжается

«Я думаю, что вручать им награды — это хорошо, но я думаю, что трудно придумать, как смотреть другие раунды», — сказал Мацуяма.

Норвежец Виктор Ховланд, занимающий 11-е место в мире, сказал, что игроки Лив «не должны набирать очки в одночасье».

«Если вы хотите получить рейтинговые очки, вы должны следить за процессом», — сказал он журналистам в загородном клубе Нарашино.

«В то же время у них есть несколько действительно хороших игроков, и если кто-то из этих игроков не входит в первую сотню мира, это тоже нехорошо для рейтинга».

Чемпионат Zozo с призовым фондом 11 миллионов долларов был учрежден в 2019 году как первый турнир US PGA Tour в Японии.

Тысячи японских болельщиков пришли посмотреть, как Тайгер Вудс завоюет первый титул, одержав 82-ю победу в US PGA Tour, что равняется рекордному 54-летнему Сэму Сниду.

Турнир проходил в Калифорнии в 2020 году из-за пандемии, но в прошлом году вернулся в Японию перед ограниченной аудиторией.

В этом году ограничений на посещение нет, и Мацуяма сказал, что с нетерпением ждет домашней поддержки.

«Здорово снова стать героем, — сказал он.

«Я был очень впечатлен последними днями, это были тренировочные дни, но все еще много людей приходят и болеют за нас, и я знаю, что в четверг и на выходных их будет больше.

«Я надеюсь, что смогу выложиться на все сто и дать всем повод для радости».

амк / дирхам