Маяк для владельцев Volvo: механик Петер Ландсманн на пенсии

Механик Питер Ландсманн, владелец небольшого гаража в Виктории, специализирующегося на автомобилях Volvo, закрывает магазин и уходит на пенсию после 30 лет работы. Люди шли на многое, чтобы стать его клиентами.

В течение 55 лет Петер Ландсманн был одним из парней в Volvo.

Нанятый шведской автомобильной компанией в качестве 20-летнего механика, он был отправлен за границу, поскольку бренд расширил свои глобальные рынки, приземлившись в Гамильтоне, Онтарио, на десять лет, а затем в Виктории, где он провел последние 30 лет с сын, Роберт, управляет Landsman Motors, скромным, оживленным универмагом на Store Street у подножия Чайнатауна.

Здесь дуэт отца и сына отремонтировал автомобили Volvo — тысячи автомобилей и несколько поколений владельцев — обслуживая коллекционеров, энтузиастов и энтузиастов марки.

Landsmann был настолько хорош, настолько великодушен, настолько приспособлен к своему времени и службе, что никто не хотел брать его Volvo с собой куда-либо еще.

Легендарный канадский фолк-певец Гарнетт Роджерс, который ездил на своем Volvo 1991 года по США и Канаде в частых турах, никому не доверял свой Volvo — в какой-то момент после того, как он проехал более 1200 километров от Северной Каролины до Гамильтона, где Ландсман первый магазин для него.

За эти годы Роджерс проехал на двух Volvo более миллиона миль и часто привозил свои машины в Викторию, когда путешествовал по Западу, чтобы заботиться о своем любимом Ландсмане.

«Похоже, он больше никому не доверяет», — со смехом сказал Ландсман, собираясь закрыть свой магазин Landsman Motors в конце месяца.

«Но за эти годы у нас было много отличных клиентов, и я наслаждался каждым из них», — сказал он.

Время и технологические изменения в новых транспортных средствах сигнализировали жителям Земли о том, что пора повесить ключи и закрыть свой скромный гараж.

«Я зарабатываю на жизнь Volvo уже 55 лет, и меня все устраивает, но я бы не стал рекомендовать его своему внуку», — сказал 75-летний Петер Ландсманн.

«Возможно, что будущее магазинов шаговой доступности закончилось».

Роберт добавил: «Это должно быть ограничено только торговцами [for repairs now]. Будущее полностью электрическое, и вы не можете сделать все необходимые инвестиции [take care] автомобилей».

Давняя связь Петера Ландсмана со шведскими колесницами впечатляет, тем более что он родился в Чехословакии.

Ландсманн бежал из страны Восточного блока, когда Советский Союз вторгся в страну в 1968 году. Он смог уехать, поскольку студенческие автобусные поездки все еще были разрешены через Польшу, Восточную Германию и Швецию, где он попросил убежища в полицейском участке Стокгольма.

Ландсманну пришлось оставить свою тогдашнюю подругу — ныне жену 53-летней Павлы — в Чехословакии.

Но он был полон решимости вытащить ее, несмотря на отмену студенческих поездок и закрытие границ.

Они вынашивали план. Павла отправился в городок тогдашней Югославии (ныне Хорватия), где проезд чехов проверяли, но разрешили.

Ландсманн упаковал старый Saab, который он купил «за 20 долларов» — он еще не мог позволить себе свой первый Volvo — и отправился на помощь.

«Я не думал, что старая машина сработает, — сказал Ландсманн. «Ты сказал мне, в каком городе собираешься быть, и после некоторых хлопот я нашел его.

Я провез его в багажнике машины. Мне повезло, что югославские пограничники были пожилыми людьми и не удосужились проверить багажник. Машина стояла так низко, что я думал проехать прямо под воротами. Но [the guard said] «Ты чешка? мы братья.’

«Она оставалась в машине, пока мы не пересекли все границы — Австрию, Западную Германию, Данию и Швецию, — и возвращалась в багажник, потому что у нее не было паспорта».

По прибытии в Швецию пара обратилась в полицейский участок, где Павела попросила и получила убежище. Они были женаты и имели троих детей, в том числе двух дочерей. Вся семья, включая шестерых внуков, живет в районе Большой Виктории.

Ландесманн устроился на работу на завод Volvo в Швеции, затем в один из крупнейших дилерских центров страны, прежде чем отправиться в Хьюстон, штат Техас, где его короткая военная служба в Чехословакии вызвала проблемы с иммиграцией.

Volvo сообщила ему, что в Гамильтон требуется механик, и в 1978 году они переехали. Пара совершила лыжную поездку в Уистлер в 1991 году и получила ваучер на две ночи в Виктории в отеле Empress.

«Ух ты, — сказал Ландсманн, — много в хорошем месте».

В те же выходные супруги были настолько впечатлены Викторией, что посетили агентство недвижимости, нашли дом в Треугольник-Маунтин в Колвуде и через несколько месяцев купили его. Ландсманы живут там и сегодня.

«Казалось, что каждый второй автомобиль, который мы видели, был Volvo в Виктории — это был для меня рай Volvo», — сказал Ландсманн.

Некоторое время он работал в агентстве, но понял, что не зарабатывает достаточно денег для своей растущей семьи.

Они нашли запертый гараж в Чайнатауне, пара, засучив рукава, погнала их на работу, но «клиентов у нас не было вообще».

Но Павла не удержала его. Я нашел маленькую типографию на Джонсон-стрит и сделал листовки: «Я Вольво-парень… только что переехал сюда».

«Она ездила по Виктории и расклеивала листовки под дворниками каждого Volvo, который видела — в университете, во всех торговых центрах», — сказал Ландсманн. «Я сразу же сделал много работы и был так занят, что попросил сына [Robert] посещать. Он влюбился в Викторию и пошел дальше. «

За ними последовали поколения клиентов, очарованные более крупными, мощными моделями 70-х и 80-х годов, известными своей прочной конструкцией, безопасностью при краш-тестах и ​​надежностью.

По словам Ландсманна, фургоны становятся почти такими же популярными, как грузовики Volkswagen.

Однако, по его словам, лояльность к бренду снижается среди всех автопроизводителей. Люди покупают автомобили по своей цене, даже в Интернете, а ремонт и обслуживание привязаны к дилерским центрам больше, чем когда-либо. Электрические автомобили появляются стремительно.

«Это хорошее время, чтобы закрыться», — сказал он.

Покупатели опечалены закрытием магазина Landsmans.

«Они сохранили в рабочем состоянии много автомобилей Volvo, и по ним будет не хватать», — сказал Дуг Хендерсон в электронном письме.

Адриан Чемберлен, который водит там свой Volvo 240 более 20 лет, назвал Ландсмана «опытным механиком Volvo», часто ремонтирующим вещи бесплатно — «кто делает это в наши дни?»

«Его знания об этих соединениях поразительны, — сказал Чемберлен. «Помимо этого, Питер — один из самых приятных людей, которых я знаю. Всегда любезен, всегда дружелюбен.

«Он большой поклонник шоу Rolling Stones».

