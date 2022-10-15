МВФ заявляет, что «значительная неопределенность» ставит под угрозу мировую экономику, поскольку Россия возражает против заявления

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика замедляется на фоне «больших сомнений», призвал к расширению международного сотрудничества и потребовал прекращения военного наступления России на Украине.

Надя Кальвино, председатель Финансово-валютного комитета в Вашингтоне, указала на многочисленные потрясения, включая войну, рост инфляции и рост стоимости жизни, которые затрудняют оценку будущего мировой экономики, и предостерегла от понижения кредитного рейтинга. . К ожиданиям, вероятно.

«Более двух лет пандемии, за которой последовала война России против Украины, серьезно повлияли на экономическую активность и серьезно повлияли на средства к существованию», — сказала г-жа Кальвино, министр экономики Испании.

«Инфляция находится на многодесятилетнем максимуме, долг высок, риски для продовольственной и энергетической безопасности возрастают, сбои в цепочках поставок и торговле сохраняются, финансовые условия ужесточаются, а приток капитала и колебания обменного курса увеличились».

Однако призыв не был единодушным: Россия снова заблокировала консенсус по совместному заявлению, вынудив Международный валютный фонд выпустить заявление председателя Пока что. К онлайн-встрече присоединился министр финансов России Антон Силуанов.

Отдельно директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках ежегодных собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне призвала прекратить российско-украинский конфликт.

«Совершенно ясно, что только на гуманитарном уровне, на практическом уровне, на содержательном уровне — остановить войну. Остановить войну. Это самый прямой путь сделать мировую экономику лучше. Остановить войну», — сказала она.

Мировая экономика страдает от многих геополитических и экономических факторов. Инфляция нанесла особый ущерб, поднявшись до самого высокого уровня за четыре десятилетия и побудив центральные банки поднять процентные ставки, чтобы снизить ее, что вызвало опасения рецессии.

Ранее на этой неделе на встречах г-жа Георгиева заявила, что в 2023 году миру грозит рецессия.

Между тем российское наступление на Украине, длящееся уже восьмой месяц, ввергло последнюю в глубокий экономический и политический кризис.

Международный валютный фонд ранее предупреждал, что конфликт затрагивает экономики по всему миру, и ожидается, что основной удар придется на развивающиеся рынки и развивающиеся страны Европы и Центральной Азии.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на отдельной конференции в Вашингтоне повторила призыв г-жи Георгиевой.

«Ясно, что важнее всего, и все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной», — сказала она.

На прошлой неделе Международный валютный фонд согласился выделить Украине экстренное финансирование в размере 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить ее «неотложные» экономические потребности. Фонд также указал, что продолжит оказывать поддержку для обеспечения финансовой стабильности.

Международный валютный фонд в своем заявлении призвал главу фонда к «надлежащей внутренней политике и активизации многостороннего сотрудничества» для защиты стабильности мировой финансовой системы с целью уменьшения «негативных последствий».

«Нашими приоритетами являются борьба с инфляцией, защита наиболее уязвимых слоев населения при сохранении устойчивости долга, роста и макрофинансовой стабильности, а также управление другими факторами уязвимости», — написал Кальвино.

Она сказала, что, хотя центральные банки «сильно привержены» достижению ценовой стабильности и контролю над инфляцией, необходима «четкая коммуникация», чтобы избежать обострения волатильности рынка.

«Налогово-бюджетная политика будет уделять первоочередное внимание защите уязвимых групп от бремени роста стоимости жизни за счет временной и адресной поддержки при обеспечении финансовой устойчивости», — добавила она.

Ожидается, что следующее заседание Валютно-финансового комитета МВФ состоится 21 апреля 2023 года.

Обновлено: 15 октября 2022 г., 13:10