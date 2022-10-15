Economy

МВФ заявляет, что «значительная неопределенность» ставит под угрозу мировую экономику, поскольку Россия возражает против заявления

15 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика замедляется на фоне «больших сомнений», призвал к расширению международного сотрудничества и потребовал прекращения военного наступления России на Украине.

Надя Кальвино, председатель Финансово-валютного комитета в Вашингтоне, указала на многочисленные потрясения, включая войну, рост инфляции и рост стоимости жизни, которые затрудняют оценку будущего мировой экономики, и предостерегла от понижения кредитного рейтинга. . К ожиданиям, вероятно.

«Более двух лет пандемии, за которой последовала война России против Украины, серьезно повлияли на экономическую активность и серьезно повлияли на средства к существованию», — сказала г-жа Кальвино, министр экономики Испании.

«Инфляция находится на многодесятилетнем максимуме, долг высок, риски для продовольственной и энергетической безопасности возрастают, сбои в цепочках поставок и торговле сохраняются, финансовые условия ужесточаются, а приток капитала и колебания обменного курса увеличились».

Однако призыв не был единодушным: Россия снова заблокировала консенсус по совместному заявлению, вынудив Международный валютный фонд выпустить заявление председателя Пока что. К онлайн-встрече присоединился министр финансов России Антон Силуанов.

Отдельно директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на пресс-конференции в рамках ежегодных собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне призвала прекратить российско-украинский конфликт.

«Совершенно ясно, что только на гуманитарном уровне, на практическом уровне, на содержательном уровне — остановить войну. Остановить войну. Это самый прямой путь сделать мировую экономику лучше. Остановить войну», — сказала она.

Мировая экономика страдает от многих геополитических и экономических факторов. Инфляция нанесла особый ущерб, поднявшись до самого высокого уровня за четыре десятилетия и побудив центральные банки поднять процентные ставки, чтобы снизить ее, что вызвало опасения рецессии.

Ранее на этой неделе на встречах г-жа Георгиева заявила, что в 2023 году миру грозит рецессия.

READ  Влияние эпидемии на женщин и мировую экономику

Между тем российское наступление на Украине, длящееся уже восьмой месяц, ввергло последнюю в глубокий экономический и политический кризис.

Международный валютный фонд ранее предупреждал, что конфликт затрагивает экономики по всему миру, и ожидается, что основной удар придется на развивающиеся рынки и развивающиеся страны Европы и Центральной Азии.

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на отдельной конференции в Вашингтоне повторила призыв г-жи Георгиевой.

«Ясно, что важнее всего, и все согласны с тем, что Россия должна прекратить войну с Украиной», — сказала она.

На прошлой неделе Международный валютный фонд согласился выделить Украине экстренное финансирование в размере 1,3 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить ее «неотложные» экономические потребности. Фонд также указал, что продолжит оказывать поддержку для обеспечения финансовой стабильности.

Международный валютный фонд в своем заявлении призвал главу фонда к «надлежащей внутренней политике и активизации многостороннего сотрудничества» для защиты стабильности мировой финансовой системы с целью уменьшения «негативных последствий».

«Нашими приоритетами являются борьба с инфляцией, защита наиболее уязвимых слоев населения при сохранении устойчивости долга, роста и макрофинансовой стабильности, а также управление другими факторами уязвимости», — написал Кальвино.

Она сказала, что, хотя центральные банки «сильно привержены» достижению ценовой стабильности и контролю над инфляцией, необходима «четкая коммуникация», чтобы избежать обострения волатильности рынка.

«Налогово-бюджетная политика будет уделять первоочередное внимание защите уязвимых групп от бремени роста стоимости жизни за счет временной и адресной поддержки при обеспечении финансовой устойчивости», — добавила она.

Ожидается, что следующее заседание Валютно-финансового комитета МВФ состоится 21 апреля 2023 года.

Обновлено: 15 октября 2022 г., 13:10

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.