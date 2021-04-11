Мега-маска активной зоны, установленная на АЭС Куданкулам 4, Energy News, ET EnergyWorld

Ченнаи: Российская корпорация «Росатом» заявила, что четвертая атомная электростанция мощностью 1000 мегаватт, построенная в районе Тирунелвели в штате Тамил Наду, достигла важной вехи, установив маску активной зоны или устройство локализации расплава активной зоны.

Российская атомная энергетическая компания «Росатом» сообщила в пятницу, что базовое устройство отстаивания расплава, или стержневой держатель, было установлено в проектном положении под котлованом 4-го энергоблока строящегося атомного энергоблока «Куданкулам» (КАЭС).

Реактор имеет конструкцию ВВЭР-1000, аналогичную двум блокам по 1000 мегаватт, которые давно начали промышленную выработку электроэнергии.

«Установка базового уловителя в проектное положение – важный шаг в строительстве атомной электростанции (АЭС)», – сказал Вадим Хлевченко, заместитель руководителя проекта в Индии, начальник строительного подразделения на строительной площадке ХАЭС.

Он добавил: «Это уникальная система сброса для АЭС и первый компонент крупногабаритного оборудования, которое будет установлено в здании реактора. В настоящее время основные рыболовные снасти устанавливаются на всех атомных электростанциях, построенных по российским проектам».

Улавливатель активной зоны весом более 160 тонн – это уникальное оборудование, которое должно удерживать расплавленный основной материал (кюрий) в случае расплавления ядерного реактора.

Индийская корпорация по атомной энергии, India Nuclear Power Corporation Limited (NPCIL) строит еще четыре станции – блоки 3, 4, 5 и 6 – мощностью 1000 МВт каждая в Куданкуламе.

– Янц