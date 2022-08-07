Медведева прервала серию поражений в финале титулом «Лос-Кабос»

(Рейтер) — Первая ракетка мира Даниил Медведев завершил свое поражение в финале победой со счетом 7:5 и 6:0 над британцем Кэмероном Норри в субботу, чтобы выиграть титул в Лос-Кабосе, Мексика, и активизировать свою подготовку к Открытому чемпионату США. защитить титул.

Запрет на участие российских игроков в Уимблдоне из-за вторжения России в Украину вынудил Медведева покинуть газон и отправиться в Мексику на турнир ATP 250 в его первом турнире с июня.

Большая часть успеха Медведева за эти годы пришлась на корты с твердым покрытием, и на этой неделе он не проиграл ни одного сета на пути к своему первому титулу в сезоне.

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«Каждый матч был очень хорош, но финал всегда особенный», — сказал Медведев.

«В финале вы будете играть с лучшим игроком этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что смог показать хороший уровень, несколько хороших бросков в таком важном матче».

Россиянин соревнуется с прошлогодним чемпионом Нури, занявшим 12-е место в мире, после поражения в пяти финалах подряд на прошлогоднем Paris Masters в ноябре. Затем он победил 26-летнего игрока в матче за звание чемпиона ATP Finals в прошлом году.

Затем он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в начале 2022 года, прежде чем проиграл матчи чемпионата на траве в Нидерландах и Германии.

Медведеву потребовалось лечение в 11-й игре в субботу, когда он поцарапал руку на поле и истек кровью, когда ударил по мячу, вскоре после того, как спас двух левшей Нури и сравнял счет 5-5 в первом сете.

Россиянин, выигравший свой первый титул Большого шлема на Flushing Meadows в прошлом году, поднялся оттуда, выиграв следующие восемь матчей и закрепив конкуренцию.

«Это было нелегко, — сказал Медведев. — Кам отличный игрок, так что это было очень напряженно». «Когда ты играешь против Кэма, ты понимаешь, что должен бороться за каждое очко.

«На самом деле кровотечение помогло мне, я думаю, немного, поэтому я мог немного сохранить свои нервы. С тех пор я просто мог играть очень хорошо, и на сегодня этого достаточно».

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(Репортаж Судипту Гангули в Мумбаи). Монтаж Роберт Перселл

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