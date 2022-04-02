Медведеву предстоит операция по удалению грыжи за границей на «один-два месяца»

Вторая ракетка мира, вторая ракетка мира заявила сегодня, в субботу, что россиянин Даниил Медведев выбыл из строя на месяц или два, так как ему предстоит операция по устранению грыжи, что вызывает сомнения в его участии в Открытом чемпионате Франции в следующем году. месяц.

Медведев, выигравший Открытый чемпионат США в прошлом году и проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии Рафаэлю Надалю в январе, скорее всего, пропустит турнир Monte Carlo Masters в этом месяце, а также турниры ATP 1000 в Мадриде и Риме в мае.

«В последние месяцы я играл с небольшой грыжей. Мы с моей командой решили сделать небольшую операцию, чтобы устранить проблему», — написал Медведев, номер два в мире, в Twitter.

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«Вероятно, я выйду из строя через 1-2 месяца и буду усердно работать, чтобы вскоре вернуться на корт. Спасибо за всю поддержку».

Попытка Медведева вернуть первое место в мировом рейтинге провалилась в четверг, когда россиянин проиграл со счетом 7-6 (7) 6-3 поляку Хуберту Гуркачу в четвертьфинале Miami Open. Подробнее

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 22 мая по 5 июня.

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Дополнительный отчет Рохита Наира и Ади Наира из Бангалора; Монтаж Кирстен Донован и Хью Лоусон

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