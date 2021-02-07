Медведев безжалостен, Роблев удалил Россию, чтобы выиграть Кубок ATP

Россия безжалостно разгромила Италию со счетом 2: 0 и в воскресенье выиграла Кубок ATP, а Даниэль Медведев и Андрей Рублев оказались в сложной форме для выхода на Открытый чемпионат Австралии.

Россия была единственной страной в турнире с участием 12 команд, в которой два из 10 лучших игроков обогнали Японию, Аргентину и Германию на пути к месту плей-офф.

Италия упала на землю перед теми же российскими силами на арене Рода Лейвера, когда Рублев разгромил Фабио Фонини 6-1 6-2 всего за 61 минуту, прежде чем Медведев обыграл Маттео Береттини 6-4 6-2 за 79 минут.

«Это невероятно», – сказал лидер России Евгений Донской.

«Если уровень останется прежним, эти игроки увидят друг друга в четвертьфинале (Открытый чемпионат Австралии), потому что я видел ничью».

Четвертый номер в мире Медведев и восьмой Рублев были самыми горячими игроками в туре после US Open в прошлом году.

Они начали свою кампанию на Открытом чемпионате Австралии во вторник и должны встретиться в четвертьфинале.

На протяжении всей своей карьеры Медведев имеет успешную серию из 14 матчей, включая его третий титул чемпиона ATP Masters в Париже и победу в финале сезона ATP Tour Finals, из которых 10 побед над 10 лучшими участниками.

«Это действительно огромное достижение … это огромный прирост уверенности», – сказал Медведев о своей серии побед над лучшими игроками.

«Даже когда вы проигрываете, вы знаете, что можете играть на этом уровне, и это поможет вам встать в следующий раз».

Роблев был столь же впечатляющим, выиграв пять титулов ATP в 2020 году, больше, чем кто-либо другой, поскольку он поднимался в мировом рейтинге.

Он закончил свой сезон, победив номер три в мире Доминик Тим в финале ATP, и начал 2021 год с четырех побед подряд в ATP Cup, проиграв только один сет, став участником Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Его мощная форма распространилась на 17-й номер мирового рейтинга Фунини, который вышел на матч с рекордом 5-1 против россиянина, но был взорван.

– Машина как у Медведева –

История продолжается

Роблев доминировал с ударом справа и потерял всего семь очков подачи за весь матч.

«Я играл хорошо всю неделю с первой игры, и раньше я выходил на поле, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч», – сказал Роблев.

«Я знал, что результат не имеет значения, у него всегда был шанс. Он всегда знал, как вернуться, поэтому я пытался продолжать, независимо от результата».

Медведев столкнулся с более сложной задачей против 10-го номера мира Бреттини, который также был в лучшей форме в начале сезона, выиграв все свои матчи, прежде чем встретиться с россиянином, в том числе и против 3-го номера мира Доминика Тима.

24-летний футболист встречался раньше только один раз, в 2018 году, когда Медведев выиграл, сделав преждевременный перерыв в стартовом сете, чтобы выйти 3: 1, продолжая выступать в группе.

Во втором сете все происходило по тому же сценарию, когда похожий на машину Медведев поднял свой матч на новый уровень, чтобы разгромить Бреттини.

Перреттини из Медведева сказал: «Он играет очень хорошо. Он уверен в себе. Его сложно обыграть». «В наши дни вам просто нужно сказать ему:« Браво, подумай о следующих матчах ».

Сербия обыграла Испанию в финале чрезвычайно популярного первого турнира в Сиднее в прошлом году, который стартовал как участник Кубка Дэвиса.

В этом году его численность сократилась с 24 до 12 из-за коронавируса в течение пяти дней в Мельбурн-парке с 7,5 миллионами долларов на кону, а не в формате с несколькими городами, который использовался в 2020 году.

М / д