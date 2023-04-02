Медведев бьет фол в двух сетах подряд на Miami Open — NBC6 South Florida

Даниил Медведев выиграл свой четвертый титул ATP в это воскресенье, победив Янника Синера со счетом 7-5, 6-3 на Miami Open и продвинувшись вперед со счетом 6-0 в матче своей карьеры.

Медведев сейчас самый горячий игрок мужского тура, выиграв 24 из последних 25 матчей после победы, которая длилась 1 час 34 минуты. Его единственное поражение произошло от лучшего посева Карлоса Алькараса в финале Индиан-Уэллса.

Он финишировал пять раз подряд и сравнил эту гонку с 2019 годом, когда он вышел в раунд чемпионата в шести гонках подряд.

«Это вроде одно и то же», — сказал Медведев. «Это лучшее начало сезона, которое у меня когда-либо было. Было выиграно невероятное количество очков ATP. Я так счастлив».

У Грешника кончилась магия после трехчасовой победы поздно вечером в пятницу над Алькарасом в полуфинале, когда у него были легкие судороги во втором сете, что сказалось на 21-летнем итальянце.

Синнер посетил тренера ATP в середине первого воскресного сета. Во время смены в 4-3 Грешник получил пакет соли, который бросил в бутылку с водой, чтобы тот выпил.

«Сегодня утром я проснулся не в лучшей форме — меня немного тошнило», — сказал Синнер во время послематчевой вечеринки, признав, что за ним стоит толпа. «Спасибо за поддержку. Вы дали мне столько энергии. К сожалению, я не смог сыграть в полную силу».

«Мы пытались выйти на корт, пытаясь попробовать», — сказал Сеннер. «К сожалению, сегодня был не мой день, но я не хочу ничего лишать Даниэля. Он невероятно подавал. Он был таким смелым в своей игре. Он один из лучших игроков в мире».

По словам Синнера, соль тренера не имела большого значения. «Это немного помогло мне, но недостаточно», — сказал Сеннер. «Когда ты просыпаешься вот так, нет никаких волшебных вещей».

Подавая 5-6 в первом сете, Синнер не блистал вообще и провел тяжелый матч, когда Медведев сломал его, чтобы закрыть первый сет. В 15:30 Синнер нанес длинный удар слева, а затем пробил справа в верхнюю часть сетки, завершив часовой первый сет.

Синнер сказал, что он, возможно, был морально разочарован победой Алькараса, но отметил, что он также столкнулся с противником, которого никогда раньше не побеждал.

«Я с нетерпением ждал этого и много готовился», — сказал Синнер. «Это была очень хорошая победа. Но я сосредоточился на Даниэле, потому что никогда не выигрывал».

Хотя Медведев выиграл титулы в этом году в Роттердаме, Дохе и Дубае, это первый титул россиянина на американской земле после Открытого чемпионата США 2021 года, когда он остановил попытку Новака Джоковича выиграть турнир Большого шлема.

Перед толпой, в которую входили несколько знаменитостей, в том числе Джон Бон Джови, Медведев выиграл первые 12 очков на своей подаче. Россиянин выиграл свои первые два служебных матча на «Лаве» и увеличил счет 30-0 в своей третьей игре, прежде чем Синнер начал возвращаться в игру после первого перерыва в матче. Грешник сплотился, чтобы сломить Медведева, и ему понадобилось пять брейк-пойнтов, чтобы вырваться из игры.

Медведев показал свою силу, сломав правую спину Синнера до первого сета при счете 3-3. В решающий момент Медведев выиграл гонку из 20 ударов, когда Snr ударом справа перерезал веревку сетки и отскочил в парный переулок.

Затем Медведев разбил Sinner 6-5, дважды разбив Sinner во втором сете. Согласно статистике Tennis Channel, Синнер совершил 36 невынужденных ошибок.

На вопрос, почему он доставил Синеру больше всего хлопот в туре, Медведев сказал: «Почему-то мои удары не позволяют ему полностью раскрыть свою игру, которая везде поражает победителей. Почему-то мои яйца не позволяют ему этого делать».

Медвевед показал себя мастером на кортах с твердым покрытием, но Тур превращается в сезон европейских грунтовых кортов. «Мне нравятся корты с твердым покрытием. Если бы это был мой выбор, я бы выбрал только корты с твердым покрытием. Я бы хотел, чтобы все турниры проводились на кортах с твердым покрытием».

На церемонии Шенер поздравил Медведева, а затем пошутил: «Теперь начинается грязь, посмотрим, как вы там поживаете».

В женском парном разряде Коко Гауфф и Джессика Пегула обыграли Лиллу Фернандес и Тейлор Таунсенд со счетом 7-6, 6-2. ___

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