По сценарию Фалеса Азони, спортивного обозревателя



Мадрид (AFP) — Даниил Медведев сохранил свой идеальный рекорд в финале Кубка Дэвиса, поставив Россию в четверку последних.

Медведев обыграл Микаэля Имира со счетом 6-4 6-4 в четверг, чтобы дать России неукротимое преимущество 2-0 над Швецией в четвертьфинале обновленного командного турнира.

А Андрей Рублев ранее обыграл старшего брата Микаэла Ильяса Имира, выиграв 6: 2, 5-7, 7-6 (3) на «Мадрид Арене». Так как Россия выиграла после двух одиночных матчей, парный матч не был сыгран.

В субботу Россия встретится с Германией в полуфинале. Сербия и лучший посевной Новак Джокович встретятся с Хорватией в другом полуфинальном матче в пятницу.

Это третья победа подряд Медведева, который занимает второе место в группе после победы над испанцем Пабло Каррено Буста и эквадорцем Эмилио Гомесом на групповом этапе. READ Я разговаривал с послом России, когда в Черном море прозвучали предупредительные выстрелы.

Медведев дважды бил в первом сете и трижды во втором против 94-го посева Микаэля Имира, лучшего шведского игрока.

«Я должен был сегодня подавать лучше, но я очень рад донести это до команды», — сказал Медведев. «Самое главное, что мы выиграли много матчей. Мы не проиграли ничьей в группе, и мы действительно с нетерпением ждем субботы».