По сценарию Ника Малвини

МЕЛЬБУРН (Рейтер) – Даниэль Медведев в субботу был вынужден копнуть глубже против защитника Филиппа Краиновича, но пошел 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0, чтобы продлить свою победную серию до 17 игр и присоединиться к команде. Росси участвовал в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису

Медведев, проигравший в предыдущем единственном матче между двумя игроками, в 2019 году продвинулся в Индиан-Уэллсе во время первых двух сетов в Мельбурне. Но он выглядел очень расстроенным, когда Крагинович выиграл третий и продолжил вторую половину в четвертом.

Это была первая группа, в которой упало четвертое посевное в турнире, и его тренер, Джилл Сервара, эффективно возглавила с пустых трибун на Road Laver Arena несколькими яростными словесными ударами, прежде чем сбить время.

Краинович, который провел период карантина перед турниром, тренировался с первым номером в мире Новаком Джоковичем, был безжалостен после того, как ему удалось использовать удар Медведева справа и переместить матч в пятую группу.

Медведев ни разу не выигрывал пятисетовых матчей в шести предыдущих попытках, но после того, как серб сломал 2: 0 в решающем матче с сокрушительным ударом справа, 25-летний игрок не встретил большого сопротивления до конца матча.

«Определенно приятно выигрывать в концовке в пяти сетах», – сказал Медведев. «Он отлично играл в теннис, тем более, что четвертая группа идеально подходила для него».

Медведев, который затем встретится с американцем МакКензи Макдональдом, не ожидал никаких проблем со своим тренером после их разногласий.

Незадолго до отъезда он сказал, что уверен, что я выиграю матч, но он оставит меня в покое, чтобы быть спокойнее. «Я думаю, что это было хорошо».

Медведев присоединится к своему соотечественнику Аслану Карацеву в четвертом раунде, после квалификации Россия сделала прямой сет Диего Шварцмана в пятницу.

Седьмой посевной Андре Рублев позже сделал российское трио в 1/8 финала, выиграв 7-5 6-2 6-3 над 39-летним Фелисиано Лопесом на «Маргарет Корт Арена».

«Я чувствую себя лучше, я еще не играл в длинные матчи и чувствую себя отдохнувшим», – сказал Роблеф, который встретится с Каспером Раддом в четвертьфинале.

Узкое поражение Карена Хачанова со счетом 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) от итальянца Маттео Береттини, занявшего девятое место, стало сегодня единственной неудачей для растущей мужской теннисной группы в России.

(Совместное сообщение Ника Малвина; редактирование Питера Резерфорда и Хью Лоусона)