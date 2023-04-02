Медведев выиграл четвертый титул в этом году, победив Sinner в Miami Open.

Россиянин Даниил Медведев завоевал свой четвертый титул в Профессиональной лиге в этом году, победив итальянца Янника Синера в финале открытого чемпионата Майами по теннису в воскресенье.

Первая ракетка мира Sinner и действующий чемпион Карлос Алькарас потерпели поражение в полуфинале в пятницу, но 21-летний игрок боролся в пылу против Медведева с четвертым номером, который победил со счетом 7-5 6-3.

Эта победа стала для Медведева 19-м титулом в карьере и его пятым титулом Masters 1000 и подтвердила его доминирование на кортах с твердым покрытием в 2023 году.

Это не было на 100%, сказал Синнер, который также проиграл в финале в Майами два года назад и теперь со счетом 0-6 против россиянина.

Однако итальянский игрок сказал, что о его выходе из соревнований никогда не было и речи.

«Нет, это было не так уж плохо. Но, знаете, из-за жары, когда много бегаешь, становится все хуже и хуже. Очевидно, первые полчаса мы тоже играли на солнце».

Медведев, уже завоевавший три титула за три недели в Роттердаме, Дохе и Дубае, прежде чем проиграть Алькарасу в финале Индиан-Уэллса, начал уверенно, удерживая симпатичную подачу, в то время как первая подача Синнера была настоящей борьбой.

Синнеру пришлось сохранить брейк-пойнт, и он нанес 26 ударов, прежде чем выйти на поле в конце 10-минутного боя.

В свою очередь, Медведев снова подал мяч, но Синер показывал признаки стабилизации, удерживая подачу, а затем итальянец ловким ударом разбил Медведева и повел со счетом 3:2.

Однако Медведев сразу сломался, Синнер попытался пробить сетку и выйти, а после того, как россиянин сделал еще один сейв, итальянец привлек внимание тренера ATP.

Грешник, выглядевший неуютно на ярком солнце, принял таблетку с порошком в воде с температурой 87 F (30,5 C).

А Медведев, выглядевший солидно и уверенно, взял первый сет, когда Синнер проигрывала 6-5, а слабый удар итальянца в сетку дал россиянину решающий брейк.

История продолжается

Медведев быстро вышел вперед во втором сете, когда Синнер подал длинный удар справа, но так же быстро вернул Синнеру брейк.

Но Синнер допускал слишком много ошибок, и когда Медведев вырвался назад и повел 3:1, итальянец не смог переломить ситуацию, и пятая ракетка мира одержал свою первую победу в Майами.

«Я очень счастлив, — сказал Медведев. — Сегодняшний матч был тяжелым. Это был, наверное, самый жаркий и дождливый день дня».

Он добавил: «Условия были непростыми. Я не знаю, была ли у Джанка легкая травма или судорога. Я тоже боролся и старался не показывать этого».

— Дома на кортах с твердым покрытием —

Медведев одержал 19 побед на ATP Tour в 19 различных турнирах, но не выигрывал Masters 1000 со времен Торонто в 2021 году.

«У меня не было такого большого титула, наверное, полтора года. В конце концов, я был очень шатким», — сказал он.

«Даже не сильно, потому что я не боюсь победить. Но все же руки немного трясутся, поэтому подача немного сложнее… Мне удалось взять себя в руки и закрыть матч».

27-летний игрок выиграл пять из шести титулов Masters на кортах с твердым покрытием, а также дошел до финала каждого из четырех турниров Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США 2021 года.

Теперь он должен обратить свое внимание на грунтовые корты, где он добился гораздо меньшего успеха.

«Мне нравятся корты с твердым покрытием, — пошутил он, — если бы у меня был выбор, были бы только корты с твердым покрытием».

меч / б