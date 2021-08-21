Медведев готов воспользоваться шансом на US Open

Олимпийские игры 2020 года в Токио – Теннис – Мужчины – Одиночный разряд – Третий раунд – Теннисный стадион Ариаке – Токио, Япония – 28 июля 2021 года. Даниил Медведев из Олимпийского комитета России празднует победу в матче третьего круга против итальянца Фабио Фоньини.

20 августа. (Рейтер) – Даниил Медведев сказал, что чувствует себя уверенно, поскольку он готовится попытаться выиграть свой первый крупный титул на предстоящем US Open после того, как его форма была хорошей, а многие бывшие чемпионы пропали без вести из-за травм.

Номер два в мире, проигравший Рафаэлю Надалю в эпическом финале из пяти сетов на Флашинг Медоуз в 2019 году, наверняка не постигнет та же участь в этом году после того, как испанец сказал, что сядет, чтобы сосредоточиться на лечении ноющей травмы стопы. Подробнее

Помимо Надаля, на матчах в Нью-Йорке не будут присутствовать экс-чемпион Роджер Федерер, Стэн Вавринка, Доминик Тим и Хуан Мартин дель Потро.

«Я буду стараться изо всех сил, – сказал Медведев репортерам после того, как разгромил Пабло Каррено Буста, чтобы выйти в полуфинал. – Если я смогу поддерживать уровень, на котором играю сейчас, у меня есть хорошие шансы уйти далеко». С запада и юга открыт в пятницу.

Но выдающийся российский игрок сказал, что знает, что на самых больших этапах этого вида спорта может случиться все, что угодно.

«Однажды вы можете почувствовать себя плохо», – сказал Медведев, который перед поражением в четвертьфинале пожаловался на изнуряющую жару на Олимпийских играх в Токио.

«Вы получите соперника, который сыграет лучший матч в своей жизни».

И пока эти другие гиганты выбывают из поля зрения, самый опасный теннисист, номер один в мире Новак Джокович, будет особенно взволнован.

Серб направляется в Нью-Йорк, чтобы завершить расписание турниров Большого шлема и заработать рекордное 21 место в мужском турнире Большого шлема.

«Новак, безусловно, будет самым большим соперником», – сказал Медведев.

«На данный момент он выигрывает почти все крупные турниры. Он уже выиграл 20. У него есть опыт. У него есть уровень. Я не собираюсь врать.

«Так что он тот парень, который находится под давлением, но я думаю, что ему это нравится. Некоторые игроки, находящиеся под давлением, могут сломаться. Это не Новак. Так что он определенно главный соперник», – сказал он, отметив, что, если бы они встретились, он был бы в финал с тех пор. Они будут по разные стороны лотереи.

«Когда я хорошо играю в Нью-Йорке, я могу добиться хороших результатов и, конечно же, хочу их выиграть», – сказал он.

Открытый чемпионат США проходит с 30 августа по 12 сентября.

(Рори Кэрролл сообщает в Лос-Анджелесе.) Редакция Джейн Уордл

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