Медведев доминирует над Иснером и борется с Opelka за титул чемпиона Торонто

Лучший посевной из России Даниил Медведев ослабил большую подачу американца Джона Иснера 6-2 6-2 в субботу, чтобы организовать финал ATP Masters 1000 с Райли Опелкой.

Медведев доминировал в матче за 54 минуты поражения от Иснера, у которого было четыре эйса.

36-летний Иснер стал легкой мишенью для Медведева, проигравшего в финале 2019 года испанцу Рафаэлю Надалю, поскольку основная часть его игры терпела неудачи.

Медведев будет играть в воскресенье за ​​свой четвертый титул в сезоне после того, как помог России в Кубке ATP в Австралии и выиграл титулы в Марселе и Майорке.

В Opelka ему предстоит столкнуться с другим американским гигантом ростом более двух метров, который открыл новые горизонты, когда одолел Стефаноса Циципаса третьего посева со счетом 6-7 (2/7), 7-6 (7/4), 6-4 и вышел в финал. Центр Aviva в Торонто.

Медведев не может винить свою нынешнюю форму: “Я действительно доволен победой. У меня было очень мало непреднамеренных фолов (семь). Я доволен своей игрой на данный момент.

«Я чувствую, что играю лучше и лучше выступаю на US Open».

Матч Иснера так и остался незавершенным, и Медведев этим воспользовался.

«Это было не так, как обычно, и мне пришлось рискнуть, пытаясь сломать как можно больше», – сказал Медведев. «Я оставался сосредоточенным и смог это сделать».

Россиянин-победитель забил 20 победных при 20 невынужденных ошибках Иснера, четыре раза разгромив американца.

Медведеву нужно будет довести свою выигрышную стратегию до финала с Опелкой, выдающимся дворецким вроде Иснера.

«Всю неделю он отлично играл в теннис, – сказал Медведев. «Большой актив для него.

«Но финал Masters непрост, я постараюсь сыграть хорошо и, надеюсь, завтра получу трофей».

Опелька обыграла Циципаса с 46 победами против 23 у грека. Он выбросил 17 эйсов в двух с половиной часах матча, чтобы одержать свою первую победу над пятеркой лучших соперников.

«Вы отлично сыграли с первого раунда, несмотря на множество невзгод, – сказал Опелка, нокаутировавший австралийца Ника Киргиоса в первом раунде.

«В Masters 1000s не бывает легких ничьих, каждый матч – это кошмар. Но я уверен в себе, и я продолжаю идти каждый матч. Я оказываю давление на игроков своей подачей, и они это чувствуют».

Циципас держался до конца третьего сета, когда Опелька вырвалась вперед 4: 3. Неожиданный американец закончил три игры спустя ударом над головой, забив первое очко в матче.

Он выиграл, сказал Циципас, «но это не сработало по-моему». «Но есть надежда, что в следующий раз все будет хорошо.

“Я боролся с моей подачей, это было очевидно. Когда ты не получаешь бит, это тяжело. Это незаметно портит твою игру”.

Циципас, занимающий третье место в мире после Новака Джоковича и Медведева, продолжает лидировать в рейтинге ATP с 45 победами в этом сезоне, а Джокович проиграл 36 раз.

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