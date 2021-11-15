Медведев и Зверев побеждают. Бритни получила травму в финале ATP Buffalo Sports

Турин, Италия (AP) — Сильная подача и последовательная базовая игра позволили чемпиону US Open Даниилу Медведеву со счетом 6-7 (5), 6-3, 6-4 победить в первом матче ATP Хуберта Гуркача, впервые прошедшего квалификацию ATP. Воскресный финал.

А во втором матче дня чемпион 2018 года Александр Зверев выиграл, когда местный фаворит Италии Маттео Берреттини отказался от участия в начале второго сета из-за очевидной травмы живота.

Зверев выиграл первый сет 7-6 (7) и вел 1-0 во втором, когда Берреттини уронил ракетку на пол, закрыл лицо и поклонился от явной боли.

«Это было одно из лучших ощущений, которые я когда-либо чувствовал в своей жизни, и поэтому мне так плохо сейчас», — сказал Берреттини. «Худшее, что могло случиться».

В результате Зверев опередил Медведева и занял первое место в красной группе в круговом формате.

Медведев, чемпион в восьмерке лучших на конец года, отправил 15 эйсов и не встретил ни одного брейк-пойнта против седьмого посева Гуркача, которого он победил в пяти сетах на Уимблдоне в этом году.

Медведев объяснил свою сильную подачу условиями, которые он назвал самыми быстрыми в этом раунде.