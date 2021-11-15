Медведев и Зверев побеждают. Бритни получила травму в финале ATP Buffalo Sports

Турин, Италия (AP) — Сильная подача и последовательная базовая игра позволили чемпиону US Open Даниилу Медведеву со счетом 6-7 (5), 6-3, 6-4 победить в первом матче ATP Хуберта Гуркача, впервые прошедшего квалификацию ATP. Воскресный финал.
А во втором матче дня чемпион 2018 года Александр Зверев выиграл, когда местный фаворит Италии Маттео Берреттини отказался от участия в начале второго сета из-за очевидной травмы живота.
Зверев выиграл первый сет 7-6 (7) и вел 1-0 во втором, когда Берреттини уронил ракетку на пол, закрыл лицо и поклонился от явной боли.
«Это было одно из лучших ощущений, которые я когда-либо чувствовал в своей жизни, и поэтому мне так плохо сейчас», — сказал Берреттини. «Худшее, что могло случиться».
В результате Зверев опередил Медведева и занял первое место в красной группе в круговом формате.
Медведев, чемпион в восьмерке лучших на конец года, отправил 15 эйсов и не встретил ни одного брейк-пойнта против седьмого посева Гуркача, которого он победил в пяти сетах на Уимблдоне в этом году.
Медведев объяснил свою сильную подачу условиями, которые он назвал самыми быстрыми в этом раунде.
«Я не думаю, что это та же крыша, потому что (крыша), вероятно, точно такая же, как в Лондоне», — сказал россиянин, имея в виду бывшего хозяина турнира. «Я думаю, это смесь воздуха, и здесь действительно сухо, и я думаю, что мяч движется очень быстро в воздухе, и сами мячи, которые являются очень быстрыми мячами, и на площадке.
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