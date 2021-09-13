Медведев и Циципас забронировали места в финале ATP

(Reuters) – Новый чемпион US Open Даниил Медведев и греческий игрок Стефанос Циципас присоединились к первому рейтингу Новаку Джоковичу в отборочных матчах ATP Finals, сообщается в мужском туре в понедельник.

Медведев стал последним крупным победителем в воскресенье, когда он завершил поиски Джоковича рекордного 21-го титула, который помог бы сербу стать первым человеком, завершившим календарный год в турнире Большого шлема за 52 года. Подробнее

В финале ATP участвуют восемь лучших игроков в одиночном и парном разряде, а россиянин выиграл финал сезона в 2020 году, когда турнир в последний раз проводился в Лондоне перед переездом в Турин, Италия.

«Я с нетерпением жду возможности защитить свой титул в Турине», – сказал Медведев в заявлении ATP. «Итальянские фанаты очень взволнованы, и я уверен, что это будет отличное событие».

Джокович выигрывал финалы пять раз в прошлом и стал первым игроком, прошедшим квалификацию в этом году, когда он сравнял с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем в 20 главных мужских титулах, выиграв Уимблдон.

Второй номер мира Циципас также является бывшим чемпионом финала ATP, который выиграл титул в 2019 году.

«Это здорово – так рано квалифицироваться в Турин, и мне не терпится сыграть там», – сказал Циципас, выигравший 50 игр в сезоне 2021 года.

Четвертый посев Германии Александр Зверев, Андрей Рублев из России и Маттео Берреттини из Италии следующие в очереди на квалификацию на турнир 14-21 ноября.

Чемпион Уимблдона и олимпийский чемпион Никола Мектич и Мэтт Павич из Хорватии также закрыли свое место в парном разряде.

К ним присоединились победитель Открытого чемпионата США Раджив Рам, британец Джо Солсбери и чемпион Открытого чемпионата Франции Пьер-Хью Герберт и Николас Махут.

(Репортаж Судипту Гангули из Мумбаи). Редакция Бернадетт Баум

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