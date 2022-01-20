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Медведев критикует зрителей в Мельбурне за «низкий IQ» после того, как его освистали во втором раунде встречи с Kyrgios-Sports News, Firstpost

20 января, 2022
Muhammad

Россиянин, занявший второе место в мире, взял все, что могли бросить ему переменчивый австралиец и мельбурнский зритель в беге к третьему раунду.

Даниил Медведев из России набирает очки после победы над австралийцем Ником Киргиосом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, Австралия, в четверг, 20 января 2022 г. (AP Photo/Hamish Blair)

Мельбурн: Даниил Медведев нацелился на часть шумной толпы на Открытом чемпионате Австралии по теннису после своей восхитительной победы над местным чемпионом Ником Киргиосом в четверг, заявив: «У них, вероятно, низкий IQ».

Россиянин, занявший второе место в мире, взял все, что могли бросить ему переменчивый австралиец и мельбурнский зритель в беге к третьему раунду.

Фаворит титула одержал победу со счетом 7-6 (7/1), 6-4, 4-6, 6-2 над Киргиосом со 115-м номером за 2 часа 58 минут.

Это было сумасшедшее место на арене Рода Лейвера, когда непредсказуемый Киргиос справлялся со всем своим разнообразием ударов подмышками и дриблингом перед фанатичной домашней толпой, втянутый в беговую битву с судьей на стуле.

Аккаунт Медведева сделал все возможное, чтобы упростить задачу, и теперь он встретится с голландцем Бутиком Ван де Зандшульпом в третьем раунде.

Но 25-летний мужчина был недоволен поведением некоторых зевак.

«Я пришел, чтобы выиграть этот матч, и я так рад, что сделал это», — сказал он на корте позже.

«Это не твой выбор, когда тебя освистывают между первой и второй подачей, это непросто, мне нужно было сохранять спокойствие».

Расширяя тему, он сказал Eurosport: «Не все это делают, но люди, которые это делают, могут иметь низкий IQ».

Медведева больше впечатлил Киргиос.

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«Это тяжелый матч против Ника. Я знаю, что он может хорошо подавать, и это действительно тяжело», — сказал Медведев, чемпион US Open.

«Я чувствовал, что возвращаюсь очень хорошо, и это было действительно тяжело.

«Но такого рода матчи, первый, второй и третий раунды турниров «Шлем», это такой большой вызов, что, если вы справитесь с ним, вы почувствуете, что если я смогу продолжать играть в том же духе, я смогу далеко уйти».

Медведев, фаворит в отсутствие депортированного действующего чемпиона Новака Джоковича, сказал, что Кирьос на его уровне может победить кого угодно в мире.

Он сказал: «Он артист на поле. Это не значит, что он плохой. Но это большое шоу, поэтому я действительно пытался сосредоточиться на себе во время матча».

«Он тот, кто может победить кого угодно, и мы это знаем. Например, когда мы говорим «любой», мы имеем в виду кого угодно, включая Рафу (Надаля), Роджера (Федерера), Новака и любого игрока из топ-10, потому что у него много мотивации. это. Он хочет показать это.

Киргиос похвалил его газ, заявив, что Медведев на данный момент лучший игрок в этом туре.

Киргиос сказал, что бросил все на россиянина в зажигательной атмосфере ночного матча в прайм-тайм.

«Его постоянство, в каждом матче он не проигрывает, он показывает себя в каждом матче, независимо от счета или давления, под которым он находится, никогда не колеблется», — сказал Киргиос.

«Он очень верит в свою игру. Сейчас он очень уверен в себе».

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