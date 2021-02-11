Медведев не проиграл 15 матчей и был угрозой титулу

«Так что мне интересно, много ли игроков на это способны? Тем более, что это был сильный турнир. Перси, Лондон и Кубок ATP – непростой турнир, так что это здорово. Я надеюсь, что смогу получить как как можно больше совпадений. “.

Россиянин на правом корте – номер 1 в мире Джокович одержал 43 победы подряд в 2010-2011 годах, Роджер Федерер – после 41 победы в 2006-2007 годах, Рафаэль Надаль – 32 в 2008 году, а Энди Мюррей – 25 в 2016-2017 годах.

Медведев, возможно, далек от того, чтобы приблизиться к цифрам «большой четверки», но его победная серия основана на некоторых из элитных этапов.

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На Paris Masters в ноябре прошлого года Алексу де Минору, Диего Шварцману, Милошу Ранику и Александру Звереву обманули нетрадиционный русский стиль.

Затем в Лондоне, в финале ATP, Медведев действительно подал сигнал о своем намерении на 2021 год. Он почти безупречно обыграл Джоковича в Роббен-раунде и выиграл весенний полуфинал, отправив Надаля домой, а затем завершил свою кампанию серебряным поединком с Домиником. Тим, выиграв титул классической эры 4-6 7-6 (2) 6-4.

Это означает, что Медведев был первым игроком в истории финала ATP, который победил тройку лучших в том же выпуске.