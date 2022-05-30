Медведев не упускает возможности произвести впечатление на болельщиков Открытого чемпионата Франции

Как и многие москвичи, включая Рублева, Медведев вырос, играя большую часть времени в оживленных закрытых помещениях.

«Это были даже не сплошные дворы — они больше походили на закрытый лед», — со смехом сказал Рублев в субботу. «Ты касаешься мяча, и мяч как ракета. Когда ты бьешь по одному мячу, и мяч летит очень быстро, даже когда тебе 6 лет. В Москве на самом деле много грязи, но проблема в том, что есть Лето не очень, всего два-три месяца, так что у тебя не так много времени, чтобы поиграть на нем».

№7, сеяный и давний житель Испании, Рублев показал более стабильные результаты на грунте на профессиональном уровне, стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции 2020 года и дошел до финала Открытого чемпионата Монте-Карло в прошлом году. Его удар справа с мощным ударом головой и большой скоростью головы ракетки гораздо больше соответствует традиционному взгляду грязевого борца, чем удары Медведева с его относительно плоскими ударами.

Но очень заманчиво согласиться с Рублёвым, что самое большое препятствие для Медведева на глине — между ушей.

«Джокович не зря потерпел поражение в Монте-Карло», — сказал Рублев в интервью, вспоминая суматоху 2019 года. «Так что, я думаю, дело больше в нем, в том, что он вложил это в свою голову, а не в грязь. И теперь мы все видим, что он очень легко выиграл все игры здесь, обыграв хороших игроков».

Однако путь не становится намного ровнее. Медведев находится в более гостеприимном районе, чем верхняя половина участка, но это все еще непростое соседство с Рублевым, Янеком Шенером, Стефаносом Циципасом, Хубертом Гуркачом и Каспером Раддом.

Следующий для Медведева: Марин Чилич с 20-м номером, который обыграл истощенного Жиля Симона со счетом 6:0, 6:3, 6:2 в субботу в финальном матче Симона на Открытом чемпионате Франции 37-летней давности (он завершит карьеру в конце год). Саймон, один из лучших нападающих и более глубоких мыслителей в туре, представил превосходное резюме того, почему приближается дата торгов.