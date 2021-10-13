Медведев победил Краиновича и назначил Димитрову матч в Индиан-Уэллсе

(Reuters) – Чемпион US Open Даниил Медведев дошел до четвертого раунда в Индиан-Уэллсе, победив в понедельник серба Филипа Краиновича со счетом 6: 2, 7-6 (1), и сказал, что доволен 50 победами в этом сезоне.

Сеяный россиянин вышел на корт после долгой задержки из-за дождя и, не теряя времени, продемонстрировал тот уровень, который принес ему свой первый титул Большого шлема в прошлом месяце, когда он продвинулся со счетом 4: 0 до победы в первом сете.

Краинович боролся во втором сете, чтобы вести 4: 2, прежде чем Медведев обнаружил, что его канавка была вынуждена прервать ничью, в которой он доминировал, чтобы закрепить победу.

«Я чувствую, что стараюсь играть немного меньше … просто играю в самые крупные турниры или те, которые вернут меня в форму», – сказал Медведев.

«Так что я действительно счастлив, что смог одержать 50 (побед). Это означает, что я очень хорошо справлялся во многих из них.

«Филип – действительно сильный соперник. Он всегда играет в лучшем теннисе, в сложных матчах, особенно во втором сете. Было много взлетов и падений, но и то, и другое было на высоком уровне».

На втором месте номер два в мире Медведев Григор Димитров, который ранее в тот же день обыграл американку Райли Опелку со счетом 6: 3, 6: 4.

Соотечественник Медведева Андрей Рублев проиграл американцу Томми Боллу 6: 4, 3: 6, 7: 5.

(Отчет Шриватсы Шридхара) в Бангалоре; Редакция Питера Резерфорда

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