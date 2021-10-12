Медведев повторяет опасную одержимость Путина Украиной

Новое развлечение российской элиты похоже на написание оскорбительных статей об Украине. Президент России Владимир Путин задал тон на лето 2021 годаb 5000 слов эпопея Он поставил под сомнение законность границ Украины и раскрыл свои имперские амбиции. Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал файл Украина попала в кусок спонтанно. Хотя этот последний текст намного короче, чем усилия Путина, он, возможно, более серьезен.

В российской ежедневной газете «Коммерсант» 11 октября Медведев назвал пять причин, по которым, по его мнению, «абсурдно» вступать в переговоры с нынешними украинскими властями. Он сделал это языком, в высшей степени подстрекательским и вульгарным до степени возмущения России смелым отказом Украины признать гегемонию Кремля.

Как это обычно бывает в современных российских дискуссиях об Украине, статья Медведева в значительной степени затрагивает эмоциональные темы Второй мировой войны, полностью избегая при этом более критичной, но тесно связанной темы продолжающейся войны России против Украины, которая ведется уже восьмой год. Российскую оккупацию Восточной Украины и Крыма легко обойти без упоминания. Напротив, в разрыве двусторонних отношений с 2014 года полностью обвиняют Украину, в то время как усилия украинского правительства по защите страны оформляются как неоправданные и иррациональные антироссийские действия, совершенные на службе «бешеного националистического» меньшинства.

Этот безоговорочный отказ признать ужасные последствия российской агрессии для Украины полностью соответствует официальной позиции Кремля. Решение Медведева было менее распространенным и гораздо более тревожным, чтобы подчеркнуть еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского.

В антисемитском приграничном коридоре Медведев заявил: «Нынешний президент этой измученной страны – человек определенных этнических корней», прежде чем перейти к сравнению Зеленского с немецкими евреями, которые были вынуждены сотрудничать с нацистским режимом. Такая постыдная тактика была обычной частью атак Кремля в СМИ на Украину в течение последних семи лет, но высокопоставленные российские чиновники редко заходили так далеко.

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Медведев провел большую часть второй половины своей статьи, высмеивая «слабое и зависимое» украинское руководство. Вторя заявлениям Путина в его июльской статье, Медведев утверждал, что Украина в настоящее время находится под «прямым иностранным контролем» со стороны «американских покровителей» и «зарубежных хозяев», прежде чем заключить: «Для нас нет смысла иметь дело с вассалами».

По словам Медведева, вместо того, чтобы взаимодействовать с нынешним украинским правительством, России было бы лучше подождать, пока к власти на Украине не придут “разумные лидеры”. Россия умеет ждать. Мы терпеливые люди “.

Язвительная критика текста Медведева вызвала большой интерес, но стоит ли воспринимать это всерьез? В конце концов, сам Медведев не занимал руководящего поста в правительстве с тех пор, как ушел в отставку с поста премьер-министра в январе 2020 года. С тех пор он был вытеснен из первых рядов российской политики в относительную пустыню – его нынешнюю должность заместителя главы правительства. Совет Безопасности страны.

Хотя политический профиль Медведева может резко снизиться, его прошлый стаж и уникальный статус бывшего президента России означают, что его положение на Украине имеет полуофициальный вес и его нелегко уволить. Подчеркивая этот момент, кремлевские официальные лица в понедельник положительно отметили, что статья Медведева “Работает в идеальной гармонииС точки зрения России по отношению к нынешней украинской власти.

Что стоит за последней волной антиукраинских статей ведущих российских политиков? Содержание статей Путина и Медведева убедительно свидетельствует о том, что одним из основных мотивирующих факторов является желание избежать ответственности за исторический крах российского влияния на Украине.

Необъявленная война Путина в 2014 году унесла жизни более 14 000 человек и привела к перемещению миллионов украинцев. Это вызвало беспрецедентный раскол между двумя странами, который проявился повсюду – от торговли и отношений со СМИ до культуры и религии. Россия отстает во всех отраслях.

Вместо того чтобы признать саморазрушительный характер войны, и Путин, и Медведев по-прежнему категорически отрицают, предпочитая вместо этого указывать пальцем на вмешательство иностранцев и украинских экстремистов. Поскольку столетия российского господства над Украиной, казалось бы, подходят к концу, они, по понятным причинам, отчаянно пытаются обвинить кого-либо, кроме самих себя, в нарастающей катастрофе.

У авторов могут быть и более зловещие намерения. Статья Путина без извинений защищала претензии имперской России на Украину и была широко истолкована как объявление войны украинскому государству. Медведев во многих отношениях был более откровенен, осуждая Украину за ее предполагаемую враждебность к России, отвергая при этом всю идею переговоров с нынешним украинским правительством как нелогичную и вредную.

Стоит отметить, что речи о компромиссе или признании необходимости мира не было. Напротив, Россия явно считает, что время и история на ее стороне, и она готова вести долгую войну еще много лет, чтобы вернуть Украину в орбиту Кремля.

Статья Медведева появилась вскоре после тезиса Путина об Украине и является тревожным сигналом для всех, кто все еще надеется на урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Теперь международное сообщество должно с опозданием признать, что лидеры России не намерены мирно жить рядом с независимой и суверенной Украиной. Вместо этого они рассматривают потерю Украины как экзистенциальную угрозу для самой России и готовы пойти на все, чтобы предотвратить то, что они считают потенциальной геополитической катастрофой наравне с распадом Советского Союза.

Не следует недооценивать масштабы этой одержимости России Украиной. Вы уже ввергли мир в новую холодную войну. Если в срочном порядке не будут приняты соответствующие меры сдерживания, это может привести к крупной войне с применением обычных вооружений в центре Европы.

Питер Дикинсон – редактор Службы оповещения Украины Атлантического совета.

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На фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. (Екатерина Штокина / ТАСС, Reuters)