Медведев подтвердил, что за 15 лет сломал кулак «большой четверке».

В субботу ATP сообщило, что россиянин Даниил Медведев 15 марта финиширует вторым в мире, став первым человеком за пределами «большой четверки» в спорте, занявшим это место почти за 16 лет.

25-летний игрок заменит Рафаэля Надаля на втором месте после Новака Джоковича, который в понедельник установил тот же рекорд по общему количеству недель на вершине – 311.

С 25 июля 2005 года только Джокович, Надаль, Роджер Федерер и Энди Мюррей занимали первое и второе места.

ATP написало в Твиттере: «С запуском розыгрыша розыгрыша на следующей неделе ДаниилМедвед наверняка станет вторым номером в мире 15 марта».

«Медведев станет первым игроком в Топ-2 с 25 июля 2005 года, за исключением« Большой четверки »для DjokerNole, Rafael Nadal, rogerfederer и andy_murray».

Медведев, который в прошлом месяце финишировал вторым после Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, занял бы второе место на этой неделе, если бы он вышел в финал в Роттердаме.

Тем не менее, в первом раунде он проиграл по сетам Душану Лаговичу.





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