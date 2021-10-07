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Медведев по-прежнему рад, даже после победы в US Open

8 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Даниил Медведев – явно российская звезда тенниса, но он совершенно не знаком с одной из великих традиций американского спорта: случайные незнакомцы платят за вашу еду в ресторане.

«На самом деле, многие люди, я не знаю почему, пытались платить мне в ресторанах, – сказал Медведев, посеянный в Indian Wells. «Иногда я не могу, но обычно стараюсь отказаться от этого. Я не понимаю, почему (я должен) принимать это от людей, которых я не знаю».

«Но иногда приходит официант и говорит, что больше нельзя платить, потому что это уже оплачено», – добавил Медведев. «Это так забавно, но в каком-то смысле странно».

Это преимущества победы на таком крупном турнире, как Открытый чемпионат США по теннису, крупнейшей победе в карьере Медведева в прошлом месяце. Медведев не только победил Новака Джоковича 6-4, 6-4, 6-4 в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Дай ему самую большую победу И первый титул Большого шлема в его карьере, но он испортил кампанию Джоковича по завоеванию четырех титулов Большого шлема 2021 года.

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Но через месяц после победы в Open Медведев признает, что сосредоточился на Indian Wells и BNP Paribas Bank открыт Теперь он все еще почивает на лаврах после победы на World Open. Он сказал, что рад, что празднование открытой победы начало немного угасать.

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