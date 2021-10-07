Медведев по-прежнему рад, даже после победы в US Open

Даниил Медведев – явно российская звезда тенниса, но он совершенно не знаком с одной из великих традиций американского спорта: случайные незнакомцы платят за вашу еду в ресторане.

«На самом деле, многие люди, я не знаю почему, пытались платить мне в ресторанах, – сказал Медведев, посеянный в Indian Wells. «Иногда я не могу, но обычно стараюсь отказаться от этого. Я не понимаю, почему (я должен) принимать это от людей, которых я не знаю».

«Но иногда приходит официант и говорит, что больше нельзя платить, потому что это уже оплачено», – добавил Медведев. «Это так забавно, но в каком-то смысле странно».

Это преимущества победы на таком крупном турнире, как Открытый чемпионат США по теннису, крупнейшей победе в карьере Медведева в прошлом месяце. Медведев не только победил Новака Джоковича 6-4, 6-4, 6-4 в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Дай ему самую большую победу И первый титул Большого шлема в его карьере, но он испортил кампанию Джоковича по завоеванию четырех титулов Большого шлема 2021 года.

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Но через месяц после победы в Open Медведев признает, что сосредоточился на Indian Wells и BNP Paribas Bank открыт Теперь он все еще почивает на лаврах после победы на World Open. Он сказал, что рад, что празднование открытой победы начало немного угасать.

«Честно говоря, их было много, но, как и в первую неделю, полторы недели, потому что именно в этом и заключается суета», – сказал Медведев. «Все говорят о тебе, все СМИ, все газеты, особенно в России, конечно».

Празднование включало в себя сообщения от старых друзей и даже нескольких человек, которыми Медведев, по его словам, восхищался, которые написали ему сообщения.

«Это так весело», – признал он.

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World Open стал кульминацией сильного сезона для Медведева, который сейчас занимает второе место в мире после Джоковича. 25-летний россиянин проиграл Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису и не смог преодолеть 1/8 финала на двух других турнирах Большого шлема, Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне.

Но Медведев выигрывал турниры во Франции, Испании и Торонто, прежде чем выиграть Open.

После победы на World Open Медведев принял решение остаться в США, а не возвращаться в Европу или Россию, что является признаком того, что он сохраняет мотивацию до конца года даже после самой большой победы в его карьере.

«Я знал, что у меня есть чаша Лейвера. И Индиан-Уэллс идетОн сказал. «Я хотел чувствовать себя хорошо физически. Возвращение в Европу было не лучшим вариантом, потому что я так далеко зашел на US Open».

Еще одним признаком его мотивации является неделя, которую он провел перед чемпионатом Индиан-Уэллса в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, тренируясь с лучшими звездами тенниса из этой школы, футболисты, по словам Медведева, однажды станут лучшими профи.

“Я мотивирован. Я приехал сюда подготовленным, – сказал Медведев. – Я был в Лос-Анджелесе в течение недели, пытаясь поднять уровень тенниса, потому что я все время стараюсь делать это вместе со своим тренером.”

«Конечно, мы не можем знать до турнира, каков будет исход», – сказал Медведев о BNP Paribas Open. «Но даже если я проиграю во втором раунде, это не имеет ничего общего с мотивацией или я плохо играл».