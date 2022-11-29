Медведев предупредил НАТО о поставках Украине систем Patriot

(Рейтер) — Бывший президент России Дмитрий Медведев во вторник предостерег НАТО от поставок систем противоракетной обороны Patriot Украине, назвав альянс «преступной организацией» за поставки оружия тем, кого он назвал «экстремистскими режимами».

Медведев, который когда-то называл себя либералом-модернизатором на посту президента с 2008 по 2012 год, все чаще проявляет себя как один из самых ястребиных сторонников войны России на Украине, публикуя язвительные обвинения в адрес Запада в своих социальных сетях.

«Если (генеральный секретарь НАТО Йенс) Столтенберг, если НАТО поставит системы Patriot украинским фанатикам вместе с персоналом НАТО, они немедленно станут законной мишенью для наших вооруженных сил», — написал Медведев в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Из его письма неясно, имел ли он в виду системы Patriot, украинские силы или персонал НАТО, ставший целью.

В более раннем посте он написал: «Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и распасться как преступное образование».

Украина обратилась к своим западным партнерам с просьбой предоставить средства противовоздушной обороны, в том числе системы Patriot американского производства, для защиты от российских атак на ее энергетическую инфраструктуру.

Министры НАТО осудили то, что они назвали «продолжающимися и бессовестными атаками России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины», и пообещали усилить свою поддержку Киева.

(Отчетность Reuters; редактирование Эллисон Уильямс и Марк Поттер)