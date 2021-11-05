Медведев присоединится к Звереву и Джоковичу в Paris Masters | новости тенниса

Действующий чемпион Даниил Медведев одержал победу в четверг, победив незасеянного американца Себастьяна Корда со счетом 4-6, 6-1, 6-3 и обеспечил себе место в четвертьфинале Paris Masters.

Корда сломал величественного россиянина в девятой партии первого сета, а затем перехватил его на своем третьем очке. Но чемпион US Open проиграл второй сет, вынудив Корду допустить 14 невынужденных ошибок.

Медведев прервал преимущество 3: 2 в решающей партии ударом справа в линию, хотя он был на полной мощности и отразил удар.

Корда выглядел ошеломленным, когда его противник вызвал аплодисменты публики в Париже.

Медведев, который соперничает с Новаком Джоковичем за право закончить год первым, подавал в матче, но Корда прервал его и повел 5: 3.

Корда сломал спину прямо, выиграв свой первый матч-пойнт после гладкого 40-го фола Корды в матче.

Следующая встреча Медведева с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом или квалифицированным французом Уго Гастоном. Вчера вечером они играли в игру.

Ранее Джокович продвинулся, не сыграв ни одного очка, потому что Гаэль Монфилс снялся с турнира из-за травмы.

У Монфилса, 0-17 лет против лучшего игрока Джоковича, травма приводящей мышцы.

Четвертый посевной Александр Зверев вышел в четвертьфинал после победы над Григором Димитровым №16 со счетом 7-6 (4), 6-7 (3), 6-3 в напряженной борьбе продолжительностью 2 часа 45 минут, в которой Димитров спас два матча. точка во втором сете.

Зверев сломал лидерство 4-3 в первом сете, но снова увеличил счет до 5-5, когда послал за сетом. Он доминировал на тай-брейке и пробил удар в сетку.

Зверев отразил брейк-пойнт ударом головой в девятой игре второго сета, а затем взял два матча, когда Димитров подал 6-5. Димитров спас их обоих, поразив ворота.

На тай-брейке Димитров повел 6: 1, а затем выиграл подачу после того, как Зверев отыграл два сет-поинта.

Momentum окончательно уехал от Димитрова, когда он не смог наказать Зверева в шестой партии решающего, когда Зверев на подаче терял 0-40. Зверев увеличил счет 4: 3 и сохранил еще один брейк-пойнт в следующей игре.

Затем представительный немец реализовал свой третий матч-пойнт, когда Димитров забил мяч в сетку.

Затем Зверев играет с шестым посеянным Каспером Раддом, который обыграл американского квалификационного Маркуса Хирона 6: 2 6: 1, чтобы закрепить за собой место в финале сезона ATP.

Джокович, пятикратный чемпион Paris Masters, встретится с Тейлором Фрицем. Незасеянный американец обыграл 10-го посеянного Кэмерона Норри 6-3 7-6 (3), чтобы снизить шансы британца на выход в финал ATP.

Фриц отыграл два сет-поинта, отстав от 40-15 в 10-м гейме второго сета. Позже он продолжил подачу, чтобы форсировать тай-брейк, и набрал четыре матча со счетом 6-2. Нури сохранил один матч-пойнт на своей подаче, но Фриц продолжил свою мощную первую подачу ударом справа на следующей точке, чтобы вести вперед.

Фриц проиграл все четыре матча против Джоковича, включая поражения в этом году на Australian Open и Roma Masters.

«Очевидно, я играю в свой лучший теннис», – сказал Фриц. «Думаю, если бы было время, я бы действительно смог его продвинуть».

Седьмой посевной Хуберт Гуркач разгромил удачливого неудачника Доминика Купфера 4-6 7-5 6-2, чтобы повысить его шансы на выход в финал, который начнется 14 ноября.

Гуркач выйдет в финал, если выиграет четвертьфинал у Джеймса Дакворта, австралийца без рейтинга, который впервые вышел в четвертьфинал Masters, победив Алексея Попырина со счетом 7-6 (6) 6-4.

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