Медведев пробивает путевку в финал Halle Open победой над Отте

Финалы на травяном корте подряд могут показаться большинству игроков идеальной разминкой для Уимблдона. Но россиянин Даниил Медведев не может играть во Всеанглийском клубе в этом сезоне.

Лидер Медведев обыграл Оскара Отти со счетом 7-6 (3), 6-3 в субботу и вышел в финал Halle Open в Германии, через неделю после того, как занял второе место в S-Hertogenbosch. Ути забил 5-3 в первом сете, но Медведев перебил мяч, прежде чем сделать тай-брейк.

26-летний россиянин сыграет с Хубертом Гуркачом в финале в воскресенье после того, как поляк с большой подачей обыграл Ника Киргиоса со счетом 4-6, 7-6 (2), 7-6 (4).

Канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл в четвертьфинале в пятницу Гуркачу.

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Оже-Альяссим выбыл в четвертьфинале Halle Open. Четвертый посев Феликс Оже-Алиассим из Монреаля проиграл поляку Хуберту Хуркачу с пятым посевом 7-6 (2) 7-6 (4) в четвертьфинале в Галле, Германия.

Уимблдон начнется 27 июня без Медведева или любого другого игрока из России и ее союзника Беларуси. Решение Уимблдона ввести запрет на вторжение России в Украину является нарушением правил других турниров Большого шлема, а также мужских и женских туров, в которых очки не начисляются на травяном корте.

Но это не помешало Медведеву набрать обороты на поле боя. Победа над Ути на траве со счетом 6:1 оставила его в этом сезоне, единственное неожиданное поражение было от Тима ван Ритховена, тогдашнего 205-го посева, в финале S-Hertogenbosch на прошлой неделе в Нидерландах.

Решение по очкам на Уимблдоне также играет на руку Медведеву, поскольку в прошлом году он дошел только до четвертого раунда, так что количество истекающих очков меньше, чем у победителя турнира Новака Джоковича.