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Медведев пробивает путевку в финал Halle Open победой над Отте

19 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Финалы на травяном корте подряд могут показаться большинству игроков идеальной разминкой для Уимблдона. Но россиянин Даниил Медведев не может играть во Всеанглийском клубе в этом сезоне.

Лидер Медведев обыграл Оскара Отти со счетом 7-6 (3), 6-3 в субботу и вышел в финал Halle Open в Германии, через неделю после того, как занял второе место в S-Hertogenbosch. Ути забил 5-3 в первом сете, но Медведев перебил мяч, прежде чем сделать тай-брейк.

26-летний россиянин сыграет с Хубертом Гуркачом в финале в воскресенье после того, как поляк с большой подачей обыграл Ника Киргиоса со счетом 4-6, 7-6 (2), 7-6 (4).

Канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл в четвертьфинале в пятницу Гуркачу.

смотреть | Исключение Auger-Alessim в Германии:

Оже-Альяссим выбыл в четвертьфинале Halle Open.

Четвертый посев Феликс Оже-Алиассим из Монреаля проиграл поляку Хуберту Хуркачу с пятым посевом 7-6 (2) 7-6 (4) в четвертьфинале в Галле, Германия.

Уимблдон начнется 27 июня без Медведева или любого другого игрока из России и ее союзника Беларуси. Решение Уимблдона ввести запрет на вторжение России в Украину является нарушением правил других турниров Большого шлема, а также мужских и женских туров, в которых очки не начисляются на травяном корте.

Но это не помешало Медведеву набрать обороты на поле боя. Победа над Ути на траве со счетом 6:1 оставила его в этом сезоне, единственное неожиданное поражение было от Тима ван Ритховена, тогдашнего 205-го посева, в финале S-Hertogenbosch на прошлой неделе в Нидерландах.

Решение по очкам на Уимблдоне также играет на руку Медведеву, поскольку в прошлом году он дошел только до четвертого раунда, так что количество истекающих очков меньше, чем у победителя турнира Новака Джоковича.

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