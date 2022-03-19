Медведев: российская экономика не рухнет

Заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика не рухнет, подчеркнув, что у Москвы много надежных партнеров в разных уголках мира.

«У России много надежных партнеров не только на постсоветском пространстве, но и в Китае, Юго-Восточной Азии и Африке, а это огромные рынки», — написал он в своем Telegram-аккаунте.

Он добавил: «Мы прошли через кризисы, санкции, угрозы и политическое давление не раз в 2008, 2014 и 2018 годах, а также различные санкции, которые вводились в отношении Советского Союза не один десяток раз, но мы перестали быть боялись давным-давно, и вскоре к нам пришли наши противники.Сами, требуя вернуться за стол переговоров по всем вопросам.

«Предыдущие санкции заставляли нас эффективно развивать импортоальтернативность во всех отраслях, и Кабмин уже принял практические решения по поддержке людей и экономики, и это происходит сейчас», — добавил он.

Медведев пояснил, что Госдеп США постепенно начал отступать от своих «непоколебимых» позиций, когда официальные лица в Вашингтоне делали осторожные заявления о возможной отмене большинства санкций, введенных против России.