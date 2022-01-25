Медведев сыграл и героя, и злодея на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Теннис — Открытый чемпионат Австралии — Мельбурн Парк, Мельбурн, Австралия — 24 января 2022 г. Даниил Медведев из России празднует победу в матче четвертого раунда против Максима Кресси из США REUTERS/Loren Elliott

МЕЛЬБУРН, 25 янв (Рейтер) — Даниил Медведев подключился к энергии толпы в Мельбурн-парке, сыграв и героя, и злодея, а игры разума номер два в мире также принесли ему сравнение с великим американцем Джимми Коннорсом.

Как и в случае с выходом в финал Открытого чемпионата США в 2019 году, когда россияне с самого начала вызывали неприязнь у болельщиков на Flushing Meadows, прежде чем в конечном итоге одержать победу, Медведев привлек внимание публики на Открытом чемпионате Австралии по теннису, одержав четыре победы.

25-летний футболист, сыгравший с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале в среду, критикует фанатов за подражание знаменитому «Siuuu!» Криштиану Роналду. празднование гола во время матча, а позже сказал, что у некоторых был «низкий IQ».

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Но после победы в третьем раунде над Ботичем ван де Зандшульпом чемпион US Open снова пытался победить их.

«У каждых хороших отношений должны быть свои взлеты и падения, поэтому я думаю, что это хорошо, это интересно, и я думаю, что это реально. Есть какие-то отношения», — сказал он.

Роджер Рашид, тренировавший таких игроков, как Ллейтон Хьюитт, Гаэль Монфис и Григор Димитров, сказал, что Медведев умело использовал реакцию болельщиков в своих интересах.

«Это мощно, если вы можете использовать его и впитывать его, но в прошлом это также причиняло боль людям, потому что они чувствовали тепло всего этого и эмоции, и потому что это настолько высокооктановое, что вы действительно можете получить слишком взвинчен», — сказал он.

«Некоторые люди не могут эмоционально оставаться стабильными в течение этого времени. Некоторые люди повышают свой уровень, и это становится для них слишком интенсивным. Это довольно уравновешивающий акт.

«Кроме того, есть игроки, которые поднимаются и любят это пространство, и они его используют. Даниил — один из них».

Крейг О’Шаннесси, стратег-аналитик, работающий с австралийским игроком Алексеем Попыриным, сказал, что Медведев освоил двойное действие на корте.

«Он справляется с обеими сторонами этого уравнения, вероятно, лучше, чем кто-либо на данный момент», — сказал он.

«Я имею в виду, что (Ник) Киргиос — еще один парень, который это делает. Нелегко играть героя и злодея, но у Медведева это получается.

«Он вливается в этот негатив с толпой, но это все равно помогает ему подняться. Затем он сделает обратное и привлечет толпу на свою сторону, что также поможет ему подняться эмоционально».

Рашид сказал, что публике понравилось, что Медведев высказал свое мнение, и великий шведский матс Виландер сказал, что россиянин разделяет эту черту с Коннорсом.

Медведев описал стиль соперника Максима Кресси в четвертом раунде как «совсем скучный» и был похож на то, как Коннорс провоцировал соперников, добавил Виландер, трехкратный чемпион Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Для игрока было очень необычно говорить вслух то, что сказал Даниил, а затем признаваться в том, что: «Да. Я пытался залезть ему в голову», — сказал Виландер на Eurosport.

«В 80-х был один конкретный игрок… Джимми Коннорс, который определенно пытался залезть в голову своим оппонентам. Медведев очень честен».

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Репортаж Кортни Уолш; Под редакцией Питера Резерфорда

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