Медведев с лучшим семенем победил американскую Opelka и выиграл титул National Bank Open

Есть аспекты тенниса, которые остаются загадкой для россиянина Даниила Медведева.

Он не знает, например, как ему удалось точно предсказать, где два крупнейших сервера этого вида спорта разместят свои снимки на Национальном банке в Торонто на этой неделе. Однако это стало ключевым фактором в завоевании чемпионского титула.

В воскресенье Медведев обыграл Райли Опелку в плей-офф со счетом 6: 4, 6: 3, с легкостью отмахнувшись от американского мяча ростом шесть футов 11 дюймов. Он высосал подобные ракеты у американца Джона Иснера в субботу со счетом 6: 2, 6: 2.

«Я до сих пор многого не понимаю в теннисе», – сказал Медведев журналистам после победы на турнире.

«Полуфинал и финал, я не знаю, что произошло, но за исключением нескольких моментов, я мог прочитать и почувствовать, где (Опелька и Иснер) подали, и он взял мяч в битву и вытащил его. поле.”

25-летний Медведев сохранил 4 из 4 брейк-пойнтов и выиграл 73 процента от общего количества очков обслуживания в матче, который длился один час 25 минут в воскресенье.

Опелка, сыгравший в своем первом финале ATP Masters 1000, набрал всего 63 процента от своих очков первой подачи с восемью эйсами и тремя двойными ошибками.

Опелька сказал, что условия на поле были ветреными, что мешало 23-летнему игроку оставаться сильным.

«Но даже когда я сделал несколько важных снимков, он очень хорошо отреагировал, и было очень трудно вообще его вывести из строя», – сказал он. «Все было ожидаемо, но все прошло хорошо».

Медведев, занимающий второе место в мире, большую часть матча играл с гораздо ниже базовой линии, чтобы отреагировать на массивную подачу Опельки.

Россиянин получил тройной брейк-пойнт в начале первого сета, но спас всех троих, вернувшись с 0-40 и удерживая подачу 2-2.

Опелька сломалась в следующем матче, когда Медведев послал гигантскую ракету с визгом.

Опелька, занимающая 32-е место в мире, потерпела еще один брейк в первом матче второго сета после того, как Медведев нанес еще один удар справа на линии ворот, но американец продолжал наблюдать.

Двойная ошибка дала Медведеву передышку на следующей подаче Опельки, и россиянин продвинулся со счетом 2: 1.

В середине второго сета Медведеву достался брейк. На мгновение Опелька выглядел настроенным, чтобы наконец получить шанс, поэтому он послал широкий отскок, и Медведев удержал свою подачу, чтобы сделать счет 4: 2.

«Он очень быстр, он очень быстр. Его трудно вывести из строя. Трудно его повредить. Очень сложно сделать ему больно», – сказал Опелька.

Медведев закрепил победу, снова разбив «Опелку», и американец вернулся в верхнюю строчку сетки.

Медведев ранее выходил в финал турнира в 2019 году, когда мероприятие было известно как Кубок Роджерса, но проиграл легенде испанского тенниса Рафаэлю Надалю в двух сетах.

В этом году российскому футболисту приходилось постоянно корректировать свой стиль игры, чтобы выигрывать матчи, и он сказал, что он «был на грани поражения» польскому Хуберту Гуркачу в четвертьфинале. Медведев в итоге выиграл 2-6, 7-6 (6), 7-6 (5).

«То, как я играл, как я боролся, как я выигрывал в некоторых из этих игр, вселяет во меня большую уверенность в предстоящем турнире», – сказал Медведев, который будет соревноваться в West и South Open в Цинциннати на следующей неделе до этого. . Направляюсь в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США в конце этого месяца.

«Но опять же, уверенность – это то, что вы можете получить очень быстро, но вы также можете очень быстро потерять, поэтому я просто попытаюсь развить ее и сохранить ее, по крайней мере, для серии US Open».

В женском чемпионате в Монреале незасеянная итальянка Камила Джорджи завоевала титул в воскресенье, победив со счетом 6: 3 7: 5 над Каролиной Плишковой из Чехии, четвертой посевной.

Победа пришлась на ее первый финал WTA 1000.

29-летняя спортсменка посвятила победу своему отцу Серхио Джорджи, который также был ее тренером и остался в Италии, пока выступал на этой неделе.

«Мы объединили всю работу в этом году. Представьте, 25 лет совместной работы», – сказала она. «Так что я думаю, что это потрясающе».

Георгий, который в настоящее время занимает 71-е место в мире, набрал 71 процент своих первых очков подачи и ударил семь эйсов.

Победа завершила потрясающую серию на National Bank Open, когда она победила девятую посевную Элизу Мертенс в первом раунде, отправив Петру Квитову, посеянную под номером 7, в раунд 16, победив посевную под номером 15 Кори Гауфф в четвертьфинале. .

Масштабная девятиминутная игра в середине первого сета в воскресенье привела к тому, что игра пошатнулась.

Плискова получила брейк-пойнт после удара в сетку и парировала его, только чтобы увидеть, как Георгий снова и снова выигрывает очко. В конце концов итальянец получил перерыв и набрал 4: 3. Плишкова в ответ бросила ракетку в корт.

Прервав подачу, Плишкова пропустила несколько отскоков и допустила двойную ошибку, сформировав точку двойного брейка и потенциальную контрольную точку. Первую она спасла массивной подачей, затем снова вышла из игры, дав Георгию победу со счетом 6: 3.

Это был первый сет, который Плишкова проиграла после второго раунда турнира, когда она проиграла со счетом 6: 4 хорватке Донне Векич на пути к выигрышу трех сетов.

Однако именно Георгий продемонстрировал свое разочарование во втором сете, забросив ракетку в сетку после дальнего удара.

Вынужденная забить очко в следующий раз, Плишкова выиграла его и увеличила счет 3: 1, когда чешка пропустила камбэк. Георгий был сломлен на правом фланге в следующей игре после последовательных двойных ошибок.

Пропущенный удар справа дал Георгию шанс на матч-пойнт, но Плишкова спасла его, когда Георгий послал мяч в сетку. Георгий не упустил свой второй шанс и сломал соперницу на счете 7-5.

Шестая ракетка мира Плискова сказала: «Я играла немного лучше, может быть, более агрессивно, и лучше возвращалась, и посылала лучше, как и маленькие моменты. Но я думаю, что это того стоило.

«Но в целом я просто доволен своей неделей. Я считаю, что проведение подобных матчей здесь было положительным моментом».

Слезы навернулись на глаза Георгию, когда она приветствовала толпу поднятой битой.

Итальянец сказала, что на протяжении всей своей карьеры она боролась с преемственностью из-за серии травм.

«Думаю, в этом году у меня было больше возможностей играть и быть в хорошей физической форме, – сказала она. – Я была уверена, что однажды он может прийти».

Канадка Габриэла Домбровски и ее бразильская партнерша Луиза Стефани выиграли титул среди женщин в парном разряде со счетом 6-2 6-3 над хорваткой Дарией Юрак и Андреа Клебак из Словении.

«Я действительно горжусь нашим выступлением на этой неделе, – сказал Домбровски. – Сюда не всегда легко приехать. Есть разные давления». «Я очень рад, что мы смогли сыграть лучше, чем на прошлой неделе. Мы будем работать над тем, чтобы двигаться вперед».

Турнир был специально для Домбровски, который родом из Оттавы и чьи родители были на трибунах. Вы впервые видели их лично с ноября 2019 года.

«Было здорово видеть их там, и было приятно разделить с ними победу», – сказала она с улыбкой.

Этот отчет был впервые опубликован канадской прессой 15 августа 2021 года.