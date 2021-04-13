Медведев: у России есть потенциал для реализации амбициозных космических проектов – наука и космос

Москва, 12 апреля. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в понедельник, в День космонавта, что у России есть определенные проблемы в ракетно-космической отрасли, в том числе внешнего характера, но есть потенциал для реализации всех амбициозных проектов.

«Конечно, Россия сталкивается с некоторыми технологическими и производственными проблемами в ракетно-космической отрасли. Эти проблемы не всегда носят внутренний характер. Однако, несмотря на это, у нас есть база для реализации всех амбициозных запланированных проектов», – подчеркнул Медведев. .

Чтобы успешно конкурировать с США, Китаем и другими космическими державами, необходимо внедрять новые технологии и модернизировать производственную инфраструктуру, а также «уделять особое внимание своевременному строительству объектов на космодроме Восточный, где должны быть созданы условия». “Медведев сообщил в своих сообщениях в социальных сетях. В ближайшие несколько лет предстоит испытать тяжелые и тяжелые ракеты”.

Он подчеркнул, что государство вкладывает огромные средства в освоение космоса. В 2019-2021 годах запланированная сумма финансирования бюджета превысила 500 миллиардов рублей (6,45 миллиарда долларов).

Медведев подчеркнул, что «экономическая ситуация в стране по-прежнему тяжелая. Поэтому важно грамотно расставить приоритеты и убедиться, что средства расходуются на своевременную, эффективную и полную реализацию космических программ».

Он подчеркнул, что только осторожные, скоординированные и эффективные действия помогут России сохранить свой статус глобальной космической державы.

12 апреля – День космонавта. В 2021 году исполнилось 60 лет с тех пор, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту космический корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Он был первым человеком, который отправился в космос. “Восток-1” однажды находился на орбите Земли. После возвращения в атмосферу Юрия Гагарина сняли с посадочной капсулы и спустили с парашютом на землю в Саратовской области.