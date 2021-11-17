ТУРИН, ИТАЛИЯ, ИТАЛИЯ (Reuters) — Чемпион финала ATP Даниил Медведев сохранил отличное начало турнира в этом году, но боролся с Александром Зверевым и в итоге выиграл 6-3 6-7 (3) 7-6 (3) 6). В игре красной группы во вторник.

Медведев увеличил свою победную серию до семи и уже обеспечивает себе место в полуфинале после победы над польским Хубертом Гуркачем в первом матче.

Итальянский новичок Маттео Берреттини Зверев завершил карьеру после травмы и покинул турнир во вторник.

Берреттини заменил итальянца Янника Шенера, который дал болельщикам хозяев повод подбодрить в вечерней сессии, победив поляка Гуркач со счетом 6: 2, 6: 2.

Второй игрок мира по футболу из России Медведев, выигравший свой первый турнир Большого шлема в году на US Open, в первом сете обогнал 3: 0, неоднократно пробиваясь в сетку, и выглядел так, будто обеспечит комфортную пятую победу подряд над Зверевым.

Тем не менее, немец нашел некоторую уверенность в том, что Торино вернется в игру, забив 13 эйсов и взяв второй сет на тай-брейке.

В перерыве эти пары неразлучны, ни один из них не нарушает подачу и оба поглощают несколько сильных ударов.

В решающем тай-брейке Зверев отыграл два матч-пойнта, но сумел лишь нанести удар слева в воротах на третьем, чтобы дать Медведеву победу через два часа 35 минут.

«Определенно один из запоминающихся матчей», — сказал Медведев. «Когда вы выигрываете 8-6 на тай-брейке в третьей игре. Об этом матче особо нечего сказать, это потрясающе».

24-летний Зверев встретится с польским Гуркачем в своем последнем четвертьфинальном матче и рассчитывает занять место в последних четырех матчах.

20-летний Сенер все еще может выйти в полуфинал после впечатляющего разгрома Гуркача.

«Я знал, что около 17:00 собираюсь играть», — сказал Сенер. «Я был готов пойти на стадион. Приятно играть здесь, в Италии, когда тысячи людей болеют за вас.»

«Я собираюсь насладиться моментом. Я играл хорошо и чувствовал себя хорошо в период разминки. Сегодня был отличный матч».

Зеленая группа возобновит свою работу в среду, чтобы встретиться с Новаком Джоковичем с Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом с Каспером Руудом.

Берреттини объявил о своем уходе с мероприятия в Instagram после травмы брюшной полости.

«Мои финалы заканчиваются здесь, я опустошен, я никогда не думал, что мне придется отказаться от самого важного теннисного события в Италии таким образом», — написал он.

«На самом деле, как бы я ни хотел снова сыграть против тебя, я чувствовал и поэтому решил, что мое тело не готово к предстоящим испытаниям».

Сенер сказал, что ему было жаль Берреттини.

«Мэтью много раз не везло в его карьере, и я желаю ему всего наилучшего», — сказал Сенер. «Я буду играть с ним на этом турнире, потому что он достоин быть здесь».

(Отчетность Кристиана Рэднеджа и Мартина Херманна) Редакция Кена Ферриса и Тоби Дэвиса

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