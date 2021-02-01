Медведев: экономика России и Беларуси должна быть интегрирована в единую валюту – бизнес и экономика

Горький, 1 февраля. / ТАСС /. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что интеграция в рамках Союзного государства выгодна обеим сторонам, хотя сначала необходимо нормализовать ситуацию внутри Беларуси.

«Что касается интеграционных процессов, я по-прежнему считаю, что наша общая позиция заключается в том, что интеграция выгодна обеим сторонам. Мы должны более тесно интегрироваться и раскрыть весь потенциал Союзного государства, включая элементы сближения потенциала наших экономик, интеграции их на основе них, а это все виды вопросов, вплоть до единой валюты “.

С другой стороны, Медведев добавил: «Сейчас ситуация сложилась. [in Belarus – TASS] Немного по-другому, им необходимо нормализовать общую ситуацию внутри страны. «Тем не менее, я уверен, что движение за слияние должно продолжаться, потому что альтернативы нет», – сказал он.

Белорусская экономика полностью ориентирована на экономику России, [Belarus] Он поставляет сюда многие из своих товаров. [to Russia]«Вот почему две страны заинтересованы в тесной интеграции экономик и принятии наиболее важных регуляторных решений», – сказал вице-президент Совета Безопасности.