Медиа-группы приветствуют присуждение Нобелевской премии мира 2021 года | развлечение

Как и многие журналисты по всему миру, Раса и Муратов неустанно и бесстрашно следили за фактами. Они работали над пресечением злоупотреблений властью, разоблачением коррупции и требовали прозрачности. Они были упрямы в создании и защите независимых СМИ от сил, которые пытаются заставить их замолчать. Придерживаясь фундаментальных принципов свободной прессы – принципов, необходимых для здоровой демократии, – они сталкивались с постоянными угрозами, преследованием, запугиванием, судебными исками и даже смертью его коллег по делу Муратова. Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру находятся на переднем крае глобальной борьбы за саму идею истины, и я, как и люди во всем мире, благодарен за их новаторскую работу по «устойчивости», как Ресса так часто говорит ». – Президент США Джо Байден.