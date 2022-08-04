Медоумаунт даст бесплатный концерт во вторник | Новости, спорт, вакансии

Саранак. Учащиеся продвинутого уровня по игре на струнных инструментах и ​​фортепиано из знаменитой музыкальной школы Медоумаунт выступят в Саранакской методистской церкви на государственной трассе 3 во вторник, 9 августа, в 19:00.

Со всего мира приезжают молодые музыканты, стремящиеся к карьере. Они прошли строгий процесс отбора, чтобы получить честь посетить семинедельную учебную программу Медоумаунт, основанную в 1944 году Иваном Галамяном, легендарным русским скрипачом и учителем Джульярд-ин-Льюис.

В программе три шедевра канона классической камерной музыки: Бетховен «Тройной до минор, op. cit. 9, №3» Исполняет Энрике Родригес, скрипка; Брайан Бо-Сун Хуанг, альт; и Юджин Е, виолончель; а затем Исаи «Соната для скрипки соло, соч. 27, № 5» Исполняет Кенто Хонг, скрипка; Мендельсон пришел к выводу Струнный квартет фа минор, соч.80, Исполняют Йео Чи Блюз Чжан и Муян Ву, две скрипки; Джулиана Брамбл, альт; и Мира Кардан, виолончель.

Концерт бесплатный и открыт для публики, спонсируется Hill & Hollow Music. Добровольные пожертвования будут приниматься в стипендиальный фонд Медоумаунта. Напитки будут подаваться во время перерыва. Маски необязательны, но приветствуются. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 518-293-7613, пишите по адресу [email protected] или посетите сайт www.hillandhollowmusic.org.

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