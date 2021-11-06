Международная ассоциация политических советников вручила медаль за демократию 2021 г. лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, Business News

ВАШИНГТОН, 5 НОЯБРЯ 2021 г. (GLOBE NEWSWIRE) – Лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявлен лауреатом престижной медали за демократию 2021 года, присуждаемой членами Международной ассоциации политических советников (IAPC), высшей профессиональной организации мира. Стратеги демократических выборов и социологи.

Маурисио де Венгусия, президент Международной ассоциации спортивной прессы, сказал, что награда г-на Навального чествует его за борьбу за демократию в России, часто с большим риском для жизни.

«Г-н Навальный всегда был самым заметным голосом, привлекающим внимание к нарушениям демократии и коррупции при режиме», – сказал г-н де Венгусия.

«Его храбрость дорого обошлась ему, включая попытки отравить его нервно-паралитическим газом и периоды тюремного заключения. В настоящее время он остается в заключении в России после последней серии судебных маневров со стороны официальных лиц против него».

Став лидером партии «Будущее России» в 2013 году, г-н Навальный подвергался целому ряду тактик, чтобы помешать ему участвовать в избирательных процессах. Вместо этого он стремился привлечь граждан России через социальные сети, которые привлекли множество подписчиков ».

«Как беспартийная организация, которая выступает за свободные выборы и празднует их, Лига считает, что г-н Навальный, как и все те, кто добивается высоких постов, должен иметь возможность изложить свою позицию электорату в ходе свободных и справедливых выборов. выбор кандидата – это основополагающая привилегия, демократия. Ее нужно защищать, а не принимать как должное ».

Вызовы принципу демократии и свободы человека, которые мы видим в деле г-на Навального, вызывают беспокойство. Вручая ему эту награду, Международная ассоциация исследований поэтов выражает свою поддержку принципу, согласно которому все люди во всем мире имеют право на свободные выборы ».

IAPC – это глобальная профессиональная организация людей, которые работают над демократическими избирательными кампаниями и процессами, часто для гонок глав государств в Европе, Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Он обеспечивает форум для стратегов избирательных кампаний и социологов, где они могут делиться и углублять профессиональные знания о выборах, а также отслеживать тенденции в избирательной практике во всем мире.

С 1982 г. IAPC Он был пионером в награждении организации или человека, которые смело действовали по усмотрению своих членов для продвижения, укрепления и поддержания демократического процесса в любой точке мира, медалью за демократию, первой международной наградой такого рода.

Медаль вручается в 39 раз с 1982 года. Кандидаты предлагаются членами, которые затем голосуют по окончательному списку кандидатов. Среди лауреатов премии были политики, отдельные лидеры, политические организации и политические движения, которые способствовали свободным выборам благодаря своему лидерству и приверженности демократическим идеалам.

Другими кандидатами 2021 года, вошедшими в шорт-лист на медаль, являются Цай Инь-вэнь, президент Китайской Республики (Тайвань) за его утверждение, что только народ Тайваня может решать свое будущее; Журналистка Мария Ресса за ее невероятное мужество, бросившее вызов правительству Дутерте на Филиппинах; и канцлер Германии Ангела Меркель за то, что она остров рационального мышления среди растущего моря демагогических лидеров.

Среди предыдущих победителей – основатель движения «Зонтик Гонконга» Джошуа Вонг, «Женщины Беларуси», лидер венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес, лидер польской солидарности Лех Валенса, президент США Джордж Буш и Билл Клинтон, президент Филиппин Корасон Акино, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и Премьер-министр Зимбабве. Морган Цвангираи и Комитет защиты журналистов.

Международная ассоциация политических советников, основанная в 1968 году, привержена делу продвижения демократии и демократических процессов во всем мире. Члены организации имеют широкий спектр политических взглядов и видов деятельности, которые способствуют развитию растущей и разнообразной профессии политического консультанта, а также практических аспектов демократических выборов.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Маурисио де Венгоэчеа, президент IAPC Электронная почта: [email protected]

Мэтт Клинк, избранный президент IAPC: Телефон: (310) 283-6267 Электронная почта: [email protected]

Марсель Федер, Etisalat Тел .: (416) 907-2126 Электронная почта: [email protected]



