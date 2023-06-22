Международная боксерская ассоциация — МОК — лишилась признания

ЛОЗАННА, Швейцария (Рейтер) — Международный олимпийский комитет (МОК) в четверг отказался от признания Международной ассоциации бокса (IBA) международным олимпийским комитетом, поддержавшим рекомендацию Исполнительного совета.

Внеочередная сессия МОК, состоявшаяся в четверг онлайн, 69 голосами против 1 рекомендовала IBA отказаться от признания того, что МОК назвал неспособностью завершить реформы, связанные с управлением, финансами и этическими вопросами.

IBA назвал рекомендацию правления МОК «поистине отвратительной и чисто политической» и попытался заблокировать ее, подав срочную апелляцию в Спортивный арбитражный суд, высший спортивный суд, который отклонил апелляцию во вторник.

МОК ранее приостановил деятельность IBA в 2019 году из-за проблем с управлением, финансированием, арбитражем и этическими вопросами и не участвовал в проведении соревнований по боксу на Олимпийских играх в Токио.

Бокс является частью Олимпийских игр 2024 года в Париже, но квалификационные и соревновательные матчи проводятся Международным олимпийским комитетом, а не Международной профессиональной ассоциацией, как это было в Токио.

Другие проблемы, такие как спонсорская сделка с российским энергетическим гигантом «Газпром», которая была расторгнута после вторжения России в Украину, еще больше осложнили положение МБА, которым руководит российский бизнесмен Умар Каримлев.

Действия IBA привели к созданию отколовшейся группы под названием World Boxing, и многие страны покинули IBA, чтобы присоединиться к новой организации.

Репортаж Каролуса Граумана; Монтаж Джона Бойла и Кена Ферриса

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