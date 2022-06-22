Международная дипломатия играет свою роль на вечере, посвященном Дню России | Новости событий кино

В условиях достаточной безопасности, нескольких традиционных танцевальных и музыкальных представлений и меньшего количества друзей российское посольство недавно отпраздновало День России в Дели. Министр иностранных дел Винай Мохан Кватра, присутствовавший на праздновании Национального дня США в качестве главного гостя на прошлой неделе, был почетным гостем на официальном приеме. Отсутствие большинства европейских посланников было видно из мероприятия, которое стало одной из первых церемоний в посольстве России с начала российско-украинского конфликта. Помимо посланников многих стран бывшего Советского Союза, таких как Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, присутствовал также посол Китая. Китай, как и Индия, отказался присоединиться к позиции США и Евросоюза, критически настроенной по отношению к России в контексте продолжающейся войны. В церемонии также приняли участие послы Мозамбика, Венесуэлы, Аргентины, Мьянмы, Бангладеш, Монголии, Зимбабве, Ямайки, Чада и Эритреи.

Посол Йемена Абдул-Малик Абдулла Аль-Эриани, посол Палестины Аднан Мухаммад Джабер Абу Аль-Хайджа, посол Катара Мухаммад бин Хатер Аль-Хатер и посол Ирана Али Джигени (слева направо)

Посол Китая Сунь Вэйдун, посол Кубы Алехандро Симанкас Марин, Джатин Дас и посол Таджикистана Лукомон Бобоклонзода (слева направо)



Посол Казахстана Нурлан Залгасбаев, Посол Узбекистана Ахатов Делход Хмидович, Посол Беларуси Андрей Рживский и Посол Сербии Синиша Павич (слева направо)

Поднять тост за дружбу



Празднества были сосредоточены на индо-русской дружбе, будь то музыка, танцы или еда, подаваемая в течение вечера. «Мы также отмечаем 75-летие российско-индийских дипломатических отношений и незыблемой дружбы между нашими двумя странами», — сказал в своем официальном выступлении посол России Денис Алипов. Завершите это с Джаем Хиндом. Подняв тосты за многолетние индийско-российские отношения, министр иностранных дел Винай Мохан Кватра сказал: «Для меня тоже большая честь быть здесь. Давайте поднимем тост за здоровье и процветание российского народа, за крепость наших отношений».



На мероприятии было русское танцевальное шоу