Международная дипломатия играет свою роль на вечере, посвященном Дню России | Новости событий кино

Посол Йемена Абдул-Малик Абдулла Аль-Эриани, посол Палестины Аднан Мухаммад Джабер Абу Аль-Хайджа, посол Катара Мухаммад бин Хатер Аль-Хатер и посол Ирана Али Джигени (слева направо)
Посол Китая Сунь Вэйдун, посол Кубы Алехандро Симанкас Марин, Джатин Дас и посол Таджикистана Лукомон Бобоклонзода (слева направо)
Посол Казахстана Нурлан Залгасбаев, Посол Узбекистана Ахатов Делход Хмидович, Посол Беларуси Андрей Рживский и Посол Сербии Синиша Павич (слева направо)
Поднять тост за дружбу
Празднества были сосредоточены на индо-русской дружбе, будь то музыка, танцы или еда, подаваемая в течение вечера. «Мы также отмечаем 75-летие российско-индийских дипломатических отношений и незыблемой дружбы между нашими двумя странами», — сказал в своем официальном выступлении посол России Денис Алипов. Завершите это с Джаем Хиндом. Подняв тосты за многолетние индийско-российские отношения, министр иностранных дел Винай Мохан Кватра сказал: «Для меня тоже большая честь быть здесь. Давайте поднимем тост за здоровье и процветание российского народа, за крепость наших отношений».
На мероприятии было русское танцевальное шоу
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