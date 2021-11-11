Международная космическая станция запускает ракету, чтобы избежать попадания космического мусора с разрушенного китайского спутника

В космосе становится тесно. Космический мусор, огромный 96000 тонн Из-за этого он представляет большую опасность для всего, что отрывается от земли. Сообщается, что в среду Международной космической станции пришлось запустить ракету, чтобы избежать обломков китайского противоспутникового оружия 2007 года.

в соответствии с Репортаж из New York Times, маневр произошел всего за 6 часов до запуска миссии NASA Crew-3 на орбиту.

Российское космическое агентство Роскосмос По его словам, обломок космического мусора был обнаружен автоматической системой предупреждения. Ожидалось, что обломки пройдут в пределах 600 метров (2000 футов) от Международной космической станции в четверг по американскому времени. The Science Times сообщила:.

Ожидалось, что кусок мусора попадет в так называемую «коробку для пиццы», квадратную область глубиной 2,5 мили и шириной 30 миль, со станцией посередине. The Times пояснила, что официальные лица НАСА внимательно следят за этим районом, поскольку они используют модели данных о положении объектов в космосе, поддерживаемые Космическим командованием США.

Чтобы смягчить угрозу, НАСА работало с Российским космическим агентством в Москве, которое запустило двигатели на посещавшем российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» в течение 361 секунды, чтобы отойти от обломков. Маневр поднял высоту Международной космической станции менее чем на милю, Я упомянул Tech Times.

в соответствии с записыватьВ Роскосмосе подтвердили успешный маневр на Твиттер.

Во время пресс-конференции во вторник администратор космической станции НАСА Джоэл Монтальбано сказал репортерам: «Имеет смысл пойти дальше, провести кремацию и оставить это позади, чтобы мы могли обеспечить безопасность экипажа», — цитирует New York Times.

Обломки, которые встревожили и спровоцировали маневр, были остатками выведенного из эксплуатации метеорологического спутника Китая Fengyun-1C, который остался на орбите и стал целью испытания противоспутникового оружия в Китае в 2007 году, в результате чего образовалось более 3000 единиц космического мусора. Газета процитировала этот шаг, который в то время вызвал осуждение со стороны США и других стран.

По словам Джонатана Макдауэлла, астронома из Гарварда, который отслеживает объекты в космосе, обломки должны были пройти «скоро» в четверг вечером, 11 ноября. Хотя Международная космическая станция переместилась, Times отмечает, что риск столкновения теперь «небольшой».

С 1999 г. Международная космическая станция выполнила 29 таких маневров уклонения. В некоторых из этих случаев требовались космонавты. На борту своего космического корабля и приготовьтесь к экстренному вылету. Газета сообщила, что в случае попадания и повреждения станции.

Европейское космическое агентство Данные показывают, что около 29 570 отдельных фрагментов обломков активно отслеживаются несколькими сетями космических наблюдений. «Общая масса всего космического мусора на орбите Земли составляет 96 000 тонн», The Science Times сообщила:.

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