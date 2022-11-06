Международная космическая станция открывает панорамный вид на Южный остров.

Международная космическая станция Я пролетел над Аотеароа в субботу днем, запечатлев потрясающий вид на Южный остров из космоса.

Станции потребовалось чуть более минуты, чтобы пройти с запада на восток в видео, опубликованном в Twitter устройством ISS Above, которое транслирует виды Земли из космоса.

«Киа Ора Аотеароа Новая Зеландия», Читать пост.

«Такой вдохновляющий (и очевидный) вид на Те Вайпоунаму/Южный остров был запечатлен в прямом эфире сегодня в 13:54 с [International Space Station]. «

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МКС выше / в комплекте Международная космическая станция пролетела над Южным островом в субботу.

Заснеженные Южные Альпы, а также озера Текапо, Пукаки и Охау можно увидеть, когда станция проходит над частями западного побережья и к югу от Кентербери.

На западе видна река Вайтаки, впадающая из озера Бенмор в море.

Международной космической станции может потребоваться от 30 секунд до трех минут, чтобы пролететь над страной, сообщает ISS Above Twitter. сказал в августе.

Станция движется со скоростью 8 километров в секунду и делает 16 оборотов вокруг Земли в день. НАСА.

Семь астронавтов живут и работают на космической станции, которая с ноября 2000 года постоянно занята.