Международная космическая станция открывает панорамный вид на Южный остров.

Международная космическая станция Я пролетел над Аотеароа в субботу днем, запечатлев потрясающий вид на Южный остров из космоса.
Станции потребовалось чуть более минуты, чтобы пройти с запада на восток в видео, опубликованном в Twitter устройством ISS Above, которое транслирует виды Земли из космоса.
«Киа Ора Аотеароа Новая Зеландия», Читать пост.
«Такой вдохновляющий (и очевидный) вид на Те Вайпоунаму/Южный остров был запечатлен в прямом эфире сегодня в 13:54 с [International Space Station]. «
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Заснеженные Южные Альпы, а также озера Текапо, Пукаки и Охау можно увидеть, когда станция проходит над частями западного побережья и к югу от Кентербери.
На западе видна река Вайтаки, впадающая из озера Бенмор в море.
Международной космической станции может потребоваться от 30 секунд до трех минут, чтобы пролететь над страной, сообщает ISS Above Twitter. сказал в августе.
Станция движется со скоростью 8 километров в секунду и делает 16 оборотов вокруг Земли в день. НАСА.
Семь астронавтов живут и работают на космической станции, которая с ноября 2000 года постоянно занята.
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