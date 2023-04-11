Международная космическая станция: российские космонавты готовятся к выходу в открытый космос в апреле

В минувшие выходные космонавты завершили подготовку к выходу в открытый космос (ВКД-56), который запланирован на 19 апреля по программе российской части станции, сообщает британская газета The Guardian.

Роскосмос .

Детально рассмотрели бортовую документацию и исходные циркуляторные выходы, подготовили переходную люковую служебную часть «Звезда» и малую научно-исследовательскую часть «Поиск», подобрали и испытали оборудование и приборы, провели функциональную диагностику мышц в Руки Сергей Прокопьев И Дмитрий Петлин Модулем велоэргометра ВБ-3М «Звезда», а также подготовлены аккумуляторные блоки для скафандра «Орлан-МКС».

Члены российского экипажа вели открытую трансляцию фотографий и изображений жизни и деятельности первого космонавта Юрия Гагарина на Земле на приемные станции любительских радиостанций мира по радиолюбительскому каналу «О Гагарине из космоса». В рамках этого эксперимента космонавты установили контакт со студентами Вологодского колледжа связи и информационных технологий и Кант-Балтийского федерального университета, расположенных в Калининграде.

Снимки Земли также были сделаны для анализа экологической обстановки проекта «Экон-М». Кроме того, экипаж выполнил плановую уборку российской части Международной космической станции и техническое обслуживание внутренних помещений LCS.

Скоро весь мир будет отмечать День космонавтики, по случаю первого полета человека в космос, совершенного россиянами. Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года. Этот исторический полет открыл человечеству открытый космос. Астронавты также были первыми людьми, отправившимися в космос, и установили рекорды по самому продолжительному пребыванию в космосе как с точки зрения одной миссии, так и с точки зрения количества оборотов вокруг Земли.



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