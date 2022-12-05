Международная неделя образования (IEW) проходила с 10 по 18 ноября, чтобы отметить преимущества международного образования и обменов по всему миру.

Уэслиан работал с IEW с 2017 по 2018 год через Центр глобальных исследований Фрайса (FCGS). В состав комитета по планированию IEW в этом году вошли представители Управления по делам иностранных студентов (OISA), Центра карьеры и ресурсов Гордона, ResLife и Центра письма Шапиро. В 2000 году Государственный департамент и Департамент образования США выступили с инициативой по продвижению программ, которые готовят американцев к глобальной среде.

Заместитель директора по межкультурному обучению Анита Дегг-Карлин сказала: «Это интересно для меня, потому что мы такая разношерстная группа людей, увлеченных мультикультурализмом и многоязычием. Мы подходим к этому с разных точек зрения, изучая наше уэслианское сообщество и упрощая разделяем наше уникальное и переплетенное наследие».

Wesleyan имеет сильное международное сообщество. В классе 2022 года представлены 37 стран, 70% студентов изучают язык, 300 студентов участвуют в обучении за рубежом, а Центр карьеры Гордона предоставляет ресурсы для поликультурного и многоязычного обучения, а также выпускников по всему миру.

IEW Wesleyan включает академические, художественные и культурные мероприятия. Он включал в себя семинар по китайской каллиграфии, выставку о глобальной миграции в библиотеке Олин, кружок для обмена историями в Русском доме, день открытых дверей в Управлении по делам иностранных студентов, информационную сессию по программе TAPIF во Франции и выступление Gamelan, Международного комитета ученых, празднование критичности соискателей языковой стипендии, сессия на тему «Формирование карьерного пути в качестве иностранного студента» в Центре карьеры Гордона, беседа с нигерийской поэтессой Хафизой Огюст Гетер, Вечер итальянских игр, Уэслианский международный Встреча группы новостей, показ восточноафриканского фильма ЛГБТК +, информационная сессия о Уэслианском проекте беженцев и дискуссия о хорошем, плохом и прекрасном на чемпионате мира.

Потом были мероприятия, посвященные еде, одни из самых популярных среди студентов. Они начались с Санкт-Мартинстаг: немецкие фонари и выпечка и включали Помощники по преподаванию иностранных языков (FLTA), День открытых дверей Potluck / FCGS и Вкус греческой выпечки.

«Моим любимым мероприятием был FLTA Potluck, я помогал моему японскому сенсею FLTA Мори с стендом с онигири, и было очень весело помогать людям делать свои собственные онигири. Она отметила, что это не американская версия сладкого персикового сока. но настоящий сок манго — зеленый и слегка терпкий.

Джулия Августин ’25 также наслаждалась FTLA Potluck. «Было здорово видеть, как студенты представляют свое наследие и выражают свою культуру через любимую детскую еду», — сказала она.

24-летний Дилан Кампос согласился, что Потлак был выдающимся игроком. «Еда была восхитительной, — сказал он, — и это был отличный способ узнать больше о различных культурах в кампусе и языках, которым учит Уэслиан».

Джейк Гейл ’25 участвовал в собрании Wesleyan International News Group. «[This] Это было мое любимое мероприятие. Я всегда хотел знать больше о том, что происходит в мире. Я многому научился и не могу дождаться следующей встречи».

Группа Wesleyan International News Group (WING) собралась незадолго до выходных, чтобы рассказать о событиях IEW, еде и общем опыте, прежде чем поговорить о Daily Chatter, международном источнике новостей, который они отслеживают и обсуждают на своих встречах. WING — это дискуссионная группа единомышленников, которые хотят быть в курсе вопросов окружающей среды, миграции, политической коммуникации и Глобального Юга. 28 октября он официально стал кампусной организацией. В WING учатся студенты из Перу, Албании, Японии, Польши, Израиля, Германии, Мексики, России и Мадагаскара. Они говорят по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-русски (немного), по-польски, по-итальянски, по-португальски, по-французски, по-мандарински и малагасийски, и их интересы обширны — Африка, Южная Корея и острова Океании.

WING будет продолжать встречаться раз в две недели в конце учебного года, чтобы критически рассматривать СМИ.