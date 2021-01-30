Международная федерация биатлона обсуждает с Международным олимпийским комитетом правила для российских биатлонистов

Москва, 24 декабря. / ТАСС /. В сообщении ТАСС в четверг пресс-служба Международной федерации спортсменов сообщила, что вопрос об участии российских спортсменов в чемпионате мира по биатлону будет решаться после проведения консультаций Международного союза биатлонистов (IBU) с Международным олимпийским комитетом (МОК). ) и спортивные федерации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, на прошлой неделе постановил сохранить ряд санкций против России, ранее введенных Всемирным антидопинговым агентством, на срок до двух лет. Решение швейцарского суда было принято в контексте судебного спора между РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом России на два года. Государственный гимн России также был исключен из международных спортивных турниров в течение следующих двух лет, включая предстоящие Олимпийские игры.

«Нам необходимо будет подробно рассмотреть решение CAS, а затем разработать процедуры и инструкции для IBU, чтобы принять решение о допуске спортсменов к чемпионату мира (и по другим вопросам, связанным с судьей)», – говорится в заявлении пресс-службы IBU.

«Мы будем консультироваться с Международным олимпийским комитетом и другими международными федерациями, чтобы обеспечить последовательный подход к выполнению постановления», – говорится в заявлении.

Дело ВАДА-РУСАДА

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение ВАДА о ряде санкций в отношении российского спорта. В частности, CAS поддержал решение ВАДА объявить РУСАДА несоответствующим мировому антидопинговому закону.

Суд в Швейцарии заявил в заявлении, опубликованном 17 декабря, что комитет CAS «единогласно определил, что РУСАДА не соблюдает Всемирный антидопинговый акт (WADC) в связи с невозможностью получить исходные данные LIMS. (Система управления лабораторной информацией). И основные аналитические данные бывшей московской лаборатории ВАДА «в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения в мошенничестве.

9 декабря 2019 года Исполнительный комитет Международного антидопингового агентства (ExCo) одобрил рекомендации Комитета по обзору соответствия (CRC) об отмене статуса соответствия Российского антидопингового агентства и лишении России права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпийские, Паралимпийские и мировые чемпионаты, в течение четырех лет.

Исполнительный комитет ВАДА также решил, что Россия не должна принимать, подавать заявки или получать право на проведение каких-либо крупных международных спортивных чемпионатов в течение этого четырехлетнего периода. Российским государственным чиновникам, а также официальным лицам Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запретили посещать все крупные международные спортивные турниры в течение четырехлетнего периода.

19 декабря 2019 года Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредительному совету агентства не утверждать санкции Международного антидопингового агентства в отношении российского спорта и передать это дело в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария. 27 декабря Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление о своем несогласии Всемирному антидопинговому агентству, а Всемирное антидопинговое агентство передало это дело в суд в Швейцарии.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).