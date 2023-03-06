Международная федерация гимнастики дисквалифицировала на два года тренера сборной России Ирину Винер.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила в понедельник, что отстранила от должности президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года.

МОСКВА (UrduPoint News/Sputnik – 06 марта 2023 г.) Международная федерация гимнастики (FIG) объявила в понедельник об отстранении от должности президента Всероссийской федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирины Винер на два года.

Действия в отношении Винер были связаны со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в Технический комитет ФИЖ по художественной гимнастике в 2021 году, а публичные заявления Винер в СМИ – по итогам выступления сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Признан «оскорбительным» и нарушающим правила ФИЖ.

Имя Кузьминой фигурирует в скандале, связанном с судейством по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. На Играх-2020 российские спортсмены впервые с 1996 года остались без золотых медалей, а израильская художественная гимнастка Линой Ашрам выиграла личное многоборье, несмотря на то, что в последней дисциплине сбросила планку.

Несколько стран одновременно подали протесты во время конкурса. Позже техническая комиссия во главе с Кузьминой не выявила предубеждений и нарушений в работе судей на Олимпиаде в Токио.

В сентябре 2021 года Винер сообщил РИА Новости, что Федерация художественной гимнастики России сняла Кузьмину с выборов и будет считаться «нормальным» кандидатом. 30 октября стало известно, что ФИЖ вновь включила Кузьмину в список кандидатов «в соответствии с обеспечительной мерой, определенной комитетом по этике ФИЖ». В ноябре того же года Независимая комиссия по этике ФИЖ поддержала снятие кандидатуры Кузьминой с выборов на пост Председателя Технической комиссии.