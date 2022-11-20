Международное агентство по атомной энергии заявило, что на оккупированной Россией огромной АЭС на юге Украины произошло более десятка мощных взрывов.

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Возобновление обстрелов возле украинской Запорожской АЭС в течение последних суток.
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«Мощные взрывы сотрясли местность». Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.
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Гросси сказал, что существует «неотложная необходимость в действиях по предотвращению ядерной аварии».
Глава Международного агентства по атомной энергии Он сделал строгое предупреждение О возможной угрозе новой бомбардировки Запорожской АЭС в Украине.
В последнее время рядом с заводом было относительное затишье. Он был захвачен российскими войсками в начале путинского вторжения. на Украине, но в минувшие выходные в регионе произошло более дюжины взрывов. «Мощные взрывы сотрясли местность». Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.
Украина и Россия Они обвиняют друг друга в нападениях.
Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа МАГАТЭ заявила, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но пока нет повреждений, критических для ядерной безопасности. Сообщений о травмах не поступало.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал: «Тот, кто стоит за этим, должен немедленно остановиться. Как я уже неоднократно говорил, вы играете с огнем!»
Гросси сказал, что существует «срочная необходимость в действиях по предотвращению ядерной аварии».
Генеральный директор настаивал на создании зоны ядерной безопасности вокруг электростанции и сказал: «Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают постоянные бомбардировки, она нужна больше, чем когда-либо».
Президент Зеленский недавно обвинил Путина в «энергетическом терроризме». Тысячи украинцев вынуждены жить без электричества из-за повреждения национальной сетевой инфраструктуры.
Выступая 4 ноября, Зеленский сказал: «Сегодня ночью около 4,5 млн потребителей временно отключены от потребления энергии».
«Тот факт, что Россия прибегает к энергетическому террору, показывает слабость нашего врага. Они не могут противостоять Украине на поле боя, поэтому они пытаются таким образом сломить наш народ».
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