Международное агентство по атомной энергии заявило, что на оккупированной Россией огромной АЭС на юге Украины произошло более десятка мощных взрывов.

Возобновление обстрелов возле украинской Запорожской АЭС в течение последних суток.

«Мощные взрывы сотрясли местность». Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.

Гросси сказал, что существует «неотложная необходимость в действиях по предотвращению ядерной аварии».

Глава Международного агентства по атомной энергии Он сделал строгое предупреждение О возможной угрозе новой бомбардировки Запорожской АЭС в Украине.

В последнее время рядом с заводом было относительное затишье. Он был захвачен российскими войсками в начале путинского вторжения. на Украине, но в минувшие выходные в регионе произошло более дюжины взрывов. «Мощные взрывы сотрясли местность». Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии.

Украина и Россия Они обвиняют друг друга в нападениях.

Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, группа МАГАТЭ заявила, что на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но пока нет повреждений, критических для ядерной безопасности. Сообщений о травмах не поступало.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал: «Тот, кто стоит за этим, должен немедленно остановиться. Как я уже неоднократно говорил, вы играете с огнем!»

Гросси сказал, что существует «срочная необходимость в действиях по предотвращению ядерной аварии».

Генеральный директор настаивал на создании зоны ядерной безопасности вокруг электростанции и сказал: «Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают постоянные бомбардировки, она нужна больше, чем когда-либо».

Президент Зеленский недавно обвинил Путина в «энергетическом терроризме». Тысячи украинцев вынуждены жить без электричества из-за повреждения национальной сетевой инфраструктуры.

Выступая 4 ноября, Зеленский сказал: «Сегодня ночью около 4,5 млн потребителей временно отключены от потребления энергии».

«Тот факт, что Россия прибегает к энергетическому террору, показывает слабость нашего врага. Они не могут противостоять Украине на поле боя, поэтому они пытаются таким образом сломить наш народ».

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