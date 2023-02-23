Международное спортивное сообщество изолирует российские команды и легкоатлетические…

(MENAFN) Прошел год с тех пор, как Россия начала войну с Украиной, и в результате российским спортсменам, командам и игрокам запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях. Она призвала Международный олимпийский комитет (МОК) отстранить российских спортсменов всего через четыре дня после начала войны 24 февраля прошлого года.

По призыву Международного олимпийского комитета Формула-1 отменила ежегодный Гран-при России в Сочи, а УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Недавно Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе Суперкубка УЕФА этого года из Казани, Россия, в Пирей, Греция. ФИФА обязала сборную России по футболу выступать без флага и гимна, а также играть как РФФ на нейтральной территории.

Напротив, игроки из России и Беларуси, поддерживающие войну Москвы с Киевом, получили право участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года и Паралимпийских играх 2022 года в Пекине под нейтральным флагом, но не были включены в таблицу медалей Паралимпийских игр. По мере того как первый год войны подходит к концу, российские команды, игроки и спортсмены по-прежнему отрезаны от международных спортивных мероприятий. Несмотря на препятствия, некоторые российские спортсмены все же находят способы участвовать в международных соревнованиях. Например, российские фигуристы были допущены к участию в чемпионате Европы по фигурному катанию, прошедшем в январе этого года, под нейтральным флагом, но выступать в составе команды они не могли.

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